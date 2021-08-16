МДФ плинтус: эстетика, практичность и выгодная цена

Компания ру-пласт предлагает ассортимент МДФ-плинтусов. Почему этот вариант становится популярнее и чем он хорош? Давайте разберемся.

За качество и эстетику не обязательно переплачивать

Что лежит в основе растущего тренда на МДФ-плинтусы:

это деревянный плинтус. Он изготавливается из смеси мелкой древесной стружки со смолой, нарезается, покрывается сверху специальной бумагой или тонким шпонированным слоем;

технология изготовления дает возможность сделать планки более доступными по цене, не уменьшая прочность и экологичность, увеличивая ассортимент оттенков;

практичные и привлекательные отделочные элементы становятся доступными большему объему покупателей.

В чем преимущества плинтусов из МДФ

Кроме бюджетности плинтус мдф – это:

плотный, прочный, довольно долговечный выбор.

возможность подобрать плинтус под любую задумку, выбрать готовую расцветку и текстуру, покрасить планки самостоятельно;

плинтус облицован ПВХ-пленкой легко моется, и не боится воды, бытовой химии;

возможность спрятать внутри провода;

подходящая альтернатива для любой комнаты.

Эти плинтусы хорошо выносят влажность до 60%. Минус – их лучше не устанавливать в ванной, бассейне и подобных помещениях.

Простой монтаж МДФ-планок

Хотите установить плинтус мдф без мастера? Это просто! Есть несколько вариантов закрепления планок:

чтобы получить незаметное место стыка плинтуса и напольного покрытия, подойдет установка на клипсы или монтажные планки. Порядок действий: первое – закрепление планок или клипс, второе – совмещение плинтуса и крепежа, защелкивание;

приклеивание. На обратной стороне МДФ-планки есть специальное углубление для монтажного клея. При установке заполните клеем этот паз и прижмите плинтус к стене;

монтаж с саморезами. Если у вас плинтус, который сверху окрашивается, порядок действий такой: в стене сверлятся отверстия для дюбелей, в плинтусе – для саморезов, затем кладется плинтус и вкручиваются саморезы, в финале шпаклюются дырочки и можно красить.

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