МДФ плинтус: эстетика, практичность и выгодная цена

Компания ру-пласт предлагает ассортимент МДФ-плинтусов. Почему этот вариант становится популярнее и чем он хорош? Давайте разберемся.
За качество и эстетику не обязательно переплачивать
Что лежит в основе растущего тренда на МДФ-плинтусы:
- это деревянный плинтус. Он изготавливается из смеси мелкой древесной стружки со смолой, нарезается, покрывается сверху специальной бумагой или тонким шпонированным слоем;
- технология изготовления дает возможность сделать планки более доступными по цене, не уменьшая прочность и экологичность, увеличивая ассортимент оттенков;
- практичные и привлекательные отделочные элементы становятся доступными большему объему покупателей.
В чем преимущества плинтусов из МДФ
Кроме бюджетности плинтус мдф – это:
- плотный, прочный, довольно долговечный выбор.
- возможность подобрать плинтус под любую задумку, выбрать готовую расцветку и текстуру, покрасить планки самостоятельно;
- плинтус облицован ПВХ-пленкой легко моется, и не боится воды, бытовой химии;
- возможность спрятать внутри провода;
- подходящая альтернатива для любой комнаты.
Эти плинтусы хорошо выносят влажность до 60%. Минус – их лучше не устанавливать в ванной, бассейне и подобных помещениях.
Простой монтаж МДФ-планок
Хотите установить плинтус мдф без мастера? Это просто! Есть несколько вариантов закрепления планок:
- чтобы получить незаметное место стыка плинтуса и напольного покрытия, подойдет установка на клипсы или монтажные планки. Порядок действий: первое – закрепление планок или клипс, второе – совмещение плинтуса и крепежа, защелкивание;
- приклеивание. На обратной стороне МДФ-планки есть специальное углубление для монтажного клея. При установке заполните клеем этот паз и прижмите плинтус к стене;
- монтаж с саморезами. Если у вас плинтус, который сверху окрашивается, порядок действий такой: в стене сверлятся отверстия для дюбелей, в плинтусе – для саморезов, затем кладется плинтус и вкручиваются саморезы, в финале шпаклюются дырочки и можно красить.
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Информация — 16. 08. 2021