Металлопластиковые окна являются популярными и доступными изделиями для владельцев домов и квартир. Их легкий профиль прост в уходе и надежен в эксплуатации. Такое изделие может иметь разный размер, что позволяет заказать остекление любой конструкции.

Пластиковые окна от надежного производителя

Сегодня достаточно много производителей занимается выпуском металлопластиковых окон, но далеко не все из них являются надежными. Компания «Алиас» является лидером, среди предприятий предлагающих пластиковые окна в Киеве. Ближе познакомиться с ее продукцией и услугами можно перейдя на сайт алиас.укр/ceny-2.

Сочетание таких качественных компонентов, как фурнитура, профиль и другие сопутствующие материалы приводит к созданию прочных металлопластиковых изделий. Они защитят дом от пыли, сквозняков, холода и шума. Окна Рехау огнеупорны, не деформируются годами и не меняют свой цвет в течение всего срока эксплуатации.

Сотрудники компании подберут клиенту оптимальный вариант комплектации без лишних переплат, а специалисты обеспечат качественный монтаж заказа с соблюдением технологии креплений.

Преимущества сотрудничества с компанией «Алиас»

Пластиковые окна в Киеве выгодно купить на сайте www.алиас.укр. Здесь для клиентов предоставляется не только доступная цена, но и различные скидки. Зайдя на сайт можно воспользоваться калькулятором расчета стоимости. Цена на изделие формируется в зависимости от размера и конфигурации конструкции, типа профиля и стеклопакета, а также от сложности фурнитуры.

К плюсам сотрудничества с компанией «Алиас» относятся:

выезд сотрудника на дом для расчета стоимости, замеров и составления договора

быстрое изготовление конструкции (в течение 2-х недель)

недорогая цена

гарантия качества с возможностью устранения любых неполадок

бесплатная доставка

Металлопластиковые окна в Киеве можно купить без предоплаты, а первый платеж совершить через месяц. Для клиентов предоставляется рассрочка на 3 месяца. Установка этих конструкций позволит экономить электроэнергию, снижая дополнительную потребность в обогреве помещения в холодное время года. Профили Рехау подходят для всех видов недвижимости. Их устанавливают не только в домах, но и в общественных зданиях, офисах и магазинах.

Стильные пластиковые окна являются неотъемлемой частью современного интерьера. В компании возможен заказ ламинированных профилей с имитацией натурального дерева. Срок эксплуатации данных конструкций составляет 30 лет, а армированные профили прослужат свыше 60 лет.

Главной отличительной особенностью компании « Алиас» считается комфортная работа, начиная от звонка в офис или обращения через сайт и заканчивая сдачей объекта. Обращайтесь и уточняйте все детали оформления, а также стоимость заказа.