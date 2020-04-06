Поклонники хмельного пенного напитка могут ликовать. Если обычная пивная классика вам уже наскучила и множество сортов пива уже испробованы, пришло время попробовать кое-что новенькое! Добавим к привычному напитку немного лимонных, вишневых и медовых ноток.

Крик — изюминка Бельгии

Когда появился такой напиток, точно неизвестно. Но мы знаем, что некий фламандский пивовар во времена крестовых походов решился на необычный ход. Он добавил к пиву вишневый сок, что символизировало кровь Христа. С того времени о религиозной символике крика больше не вспоминают. А ценят его за суховатый вкус, приятную вишневую кислинку.

Классический бельгийский ламбик в процессе приготовления нужно выдерживать в течение года. Резервуары для брожения заполняют раздавленной вишней из расчета 13 кг на 100 л. Затем ожидают, пока произойдет вторичное брожение состава (при участии сахара ягод). Спустя 9 месяцев содержимое фильтруют, разливают в бутылки. В таком виде напиток отправляют в погреба, где он еще год настаивается, приобретает характерный вкус. В нынешнее время для изготовления крика в промышленных масштабах используют пивные дрожжи и вишневый сок.

Употреблять вишневое пиво рекомендуется охлажденным до 4-5 градусов прямо из небольших бутылочек, в которых оно и продается. Пиво идеально подходит для того, чтобы освежиться жарким летом. Но бельгийцы пьют его и зимой, добавляя в кружку тмин, корицу, ваниль, цитрусовую кожуру, гвоздику и массу других пряностей. Из закусок к крику предлагают свежие фрукты, десерты, выпечку.

Славянская медовуха

Мед в пивных напитках применялся для того, чтобы уравновесить сладость и горечь напитка, усилить аромат. Первые упоминания о медовухе встречаются в 9 столетии, а о современной рецептуре узнали гораздо позже, в 19 веке. Слабоалкогольный напиток готовится из простых натуральных компонентов. В него входит вода, мед, хмель, пряности, фрукты или ягоды. Мед обязательно должен быть цветочным, чтобы передать эти нотки составу.

Готовят медовуху в такой последовательности:

вскипячивают мед с водой, снимают пенку;

вводят дрожжи и хмель, а также выбранную добавку (ягоды, фруктовый сок, специи);

сусло ферментируют, фильтруют, разливают в бутылки;

настаивают на протяжении нескольких дней, а потом продают или пьют сами.

По обыкновению медовуху употребляют в качестве аперитива на голодный желудок — для улучшения аппетита. Лучше охладить ее до 5-6 градусов, если погода жаркая. В зимнее время можно наоборот подогреть содержимое до 35-40 градусов. Пить надо небольшими глотками, узнавая все вкусовые акценты. А если вы хотите выбрать качественный алкоголь, для покупки онлайн рекомендуем интернет-магазин Buy-Now — цены вас приятно удивят.

Радлер — лимонная стилистика

Пивной коктейль готовят с начала прошлого столетия, место его происхождения — окрестности Мюнхена. Тогда у какого-то трактирщика не хватало пива для всех посетителей. Он пошел на хитрость, и стал разбавлять спиртное лимонадом, при этом немного снижая стоимость напитка. Но неожиданно новый вкус всем понравился, а первую версию радлера принялись изготавливать в масштабах промышленности.

Приготовлением радлера можно заняться даже в домашних условиях. Просто добавьте к лагеру или ламбику холодную газировку с лимоном, и получите хмельное питье с цитрусовыми оттенками. А вот на заводах изначально варят пиво (темное/светлое), руководствуясь традиционным рецептом. Смешивание с соком и газирование происходит на этапе бутилирования.

Радлер принято пить холодным из высоких стаканов, на дно которых кладут кубики льда. Рекомендуется сразу выпить напиток, иначе пенка быстро упадет. На закуску подойдут различные продукты: снеки, нарезка из копченого мяса, фрукты и ягоды, орехи. Сытные блюда тоже окажутся кстати. Например, пирог с курицей, жареное мясо, запеченная утка, ветчина и маслины.