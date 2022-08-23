Могут ли собаки есть кошачий корм?

Вне зависимости от возраста, веса, породы, состояния здоровья, большинство собак делают перекусы кошачьим кормом, если он доступен. Их привлекает в такой еде отличный вкус, приятный аромат, сбалансированный состав белка, жира, других полезных веществ. Но информацию о безопасности кошачьего корма для собаки, возможность питаться им, владельцам животных нужно обязательно знать.

Отличия кормов для собак и кошек

Всеядным собакам доступна самая разнообразная еда, которая включает в себя ингредиенты животного и растительного происхождения. Плотоядные кошки употребляют животный белок, их организм требует большее количество жиров, белков, 11 незаменимых аминокислот, чем собачий. В качестве дополнительной аминокислоты для кошки служит таурин. Поэтому для удовлетворения потребностей в таких необходимых полезных веществах, качественные корма для кошек должны включать в себя их высокую концентрацию. Данные ингредиенты в собачьем корме не содержатся.

Сухой кошачий корм, в отличие от сухого корма для собак, вкусный, калорийный, имеет сбалансированный состав питательных веществ на порцию. А по сравнению с некоторыми натуральными человеческими продуктами (арахисовое масло, курятина, сыр) считается более здоровым, полезным.

В каких случаях кошачий корм вреден собакам?

Для взрослой собаки еда кота в качестве перекуса или замены своего корма не является вредной или плохой, она вполне может заменить свой рацион. А для животных, страдающих серьёзными заболеваниями раком, с плохим аппетитом и атрофией мышц, сухая еда для котов будет оптимальным альтернативным вариантом.

Для крупных собак с избыточным весом или с проблематичным здоровьем, поедание кошачьего корма, в котором есть перенасыщение белка, жира в составе, хоть и в небольших порциях или как лакомство, вызывает осложнение здоровья:

Собаки с большим весом или предрасположенностью к болезни панкреатита должны получать диетические корма, содержащие низкий состав жиров, чтобы снизить вес, не вызвать проблемы с воспалением поджелудочной железы.

При болезнях почек, печени у питомца, корм должен иметь небольшое количество белка, жира. Их избыток приводит к функциональным нарушениям этих органов.

У собак с чувствительным желудком после употребления жирного кошачьего корма, могут проявляться диарея, рвота.

Чтобы не навредить здоровью своей собаки, о её рационе и оптимальном питании, возможности изредка поедать корм для котов, лучше посоветуйтесь с ветеринаром.