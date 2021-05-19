Если составлять рейтинг самых оригинальных аппаратов 2020 года, то в тройку наверняка войдет красочный уникальный слот Mysteries of East — симулятор, в котором нет ни только барабанов, но даже символов, которые обычно предстоит собирать в комбинации. Автомат, который больше напоминает увлекательную настольную-игру квест, чем слот-машину, уже представлен в казино Vulkan Platinum.

Механика аппарата Загадки Востока

Все новые игровые автоматы Вулкан Платинум помещает на отдельную вкладку, чтобы игроки могли оценить их. Этот аппарат явно сразу перекочует из новинок в хиты, — он настолько оригинален, что оторваться сложно:

перед игроком появляется классическая карта с маршрутом;

вместо барабанов у пользователя обычный кубик;

количество шагов принцессы зависит от числа точек, выпавших на кубике.

Цель всего проекта — добраться до магического Храма. Это своеобразный джекпот всего симулятора. Если принцесса доберется до заветного конца путешествия, игрок получит не менее 50 эквивалентов ставки

Препятствия и подарки квеста

У каждой точки свои функции. Безопасные, но и пустые нарисованы в виде следов лисы. Если персонаж на них встает, он ничего не получает, но может продолжать путь, — снова бросая кубик и оплачивая шаг. Точки с отметками скрывают:

множитель — приз в размере ставки, умноженной на этот коэффициент;

свиток — миниигра с гарантированным призом от 1 до 5 ставок;

лиса — возможность обратиться в животное и ускорить прохождение;

яма — конец пути.

Даже если героиня падает в яму, все полученное ранее пользователь сохраняет. Призовые попадают на счет моментально. Но и путь к главному призу прерывается, — персонаж возвращается на исходную точку.

Маршрут, по которому проходит принцесса, определяет случайность. От самого игрока зависит только выбор сундуков в храмах. Препятствий с каждым шагом становится все больше, но это только увеличивает удовольствие от процесса. От этого симулятора в казино Vulkan Platinum действительно сложно оторваться, а аналогов просто не существует.