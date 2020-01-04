Накрутка подписчиков Вконтакте и других социальных сетях позволяет продвигать собственный аккаунт, развивая его и зарабатывать таким способом. На сегодняшний день популярными социальными сетями являются: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram. Важным моментом является то, что способы накрутки разных показателей, а именно подписчиков, лайков, репостов и так далее, очень похожи между собой, поэтому изучив один из них можно легко накрутить и другие показатели вашей страницы.

Зачем нужна накрутка подписчиков

Как правило, людьми, которые хотят накрутить все показатели в своем аккаунте движет несколько целей, наиболее важными из которых являются конечно же популярность и заработок. Сегодня многим удается зарабатывать в социальных сетях, поэтому нет ничего необычного в том, что люди интересуются каким образом возможна вконтакте накрутка подписчиков.

Заработок в социальных сетях

Совсем не давно социальные сети были просто способом общения со знакомыми, друзьями, а также людьми по интересам. Но уже сегодня, для большинства людей аккаунт в социальных сетях — это прежде всего способ заработка, дополнительного или основного. Чаще всего зарабатываться в социальных сетях можно путем размещения рекламы, но для этого нужно иметь достаточно большое количество активных подписчиков.

Бесплатная накрутка подписчиков

Бесплатный способ накрутки подписчиков является доступным для многих желающих. Здесь важно отметить, что пользуясь бесплатной накруткой вряд ли получиться создать большую аудиторию, потому что прирост подписчиков будет крайне медленным. Но по крайней мере он все же будет.

Основным вариантом подписки в данном случае становится так называемое «сарафанное» радио, которое подразумевает оставление комментариев на страничках популярных людей с надеждой, что кто-то перейдет и на вашу страницу тоже.

Как правило, использую этот метод можно только начать вести собственный блог. Для существенного наращивания аудитории можно воспользоваться другим способом, который является более действенным, но при этом платным.

Платная накрутка подписчиков

Для того, чтобы за деньги накрутить подписчиков можно разместить рекламу в популярных блогах, а также обратиться к специалистам, которые занимаются продвижением страниц и могут предложить вам свои услуги по ведению вашей страницы.

За определенную плату, которая обговаривается заранее, специалисты делают все для того, чтобы привлечь к вашей странице аудиторию и раскрутить ее, сделав наиболее популярной и узнаваемой в социальных сетях.