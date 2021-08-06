Обзор казахской букмекерской конторы Fonbet

Fonbet является легальной букмекерской конторой на территории Казахстана. Эта букмекерская контора онлайн ставки на спорт принимает уже на протяжении двадцати лет. Данный факт говорит о надёжности «Фонбет».

Процесс регистрации

Fonbet — это идеальная букмекерская контора для новичков и игроков с небольшим опытом. Стоит отметить, что зарегистрироваться в БК Fonbet могут только лица, достигшие двадцать одного года. Также для регистрации в этой букмекерской конторе, необходимо создать единый валютный счёт в казахской тенге.

Удобства

Благодаря большому опыту работы на рынке ставок, сотрудники «Фонбет» смогли разработать современный и комфортный сайт. Он максимально адаптирован под запросы игроков. На официальном веб-ресурсе данной БК есть специальное меню, где указана вся статистика и результаты поединков. Это очень удобно, так как клиент может узнать всю необходимую информацию о любой команде. На веб-сайте есть ещё раздел с прогнозами в процентном соотношении шансов команд. Это максимально упрощает задачу игроку и увеличивает его шансы на победу.

Необходимо заметить, что все разделы сайта Fonbet доступны даже незарегистрированным пользователям. Стоит отметить, что помимо официального портала БК существует ещё мобильное приложение казахского «Фонбет». Каждый желающий может установить его на свой смартфон. Это очень удобно, так как с помощью этого приложения можно делать ставки на спорт из любого места при наличии доступа к интернету.

Бонусы и акции

Бонусная система данной БК разработана на отлично. Есть один основной бонус при регистрации и много дополнительных акций. Также существует программа лояльности для постоянных клиентов. Для того чтобы привлечь новых пользователей, букмекерская контора «Фонбет» разработала уникальное предложение с бонусом 60 тысяч казахских тенге. Получить его очень просто. Достаточно пройти регистрацию. Затем пополнить счёт минимум на одну тысячу тенге и сделать первую ставку с коэффициентом от 1.5. Помимо вышесказанного, БК Fonbet предлагает следующие акции:

Фрибеты на футбольные события;

Заряжай на матчи КХЛ;

ВИП Кэшбэк.

Виды спорта

Данная букмекерская контора предоставляет возможность делать ставки на огромное количество видов спорта. Их здесь более 20 штук. Сильной стороной Fonbet считаются хоккей, футбол и киберспорт. Стоит отметить, что делать ставки можно не только на известные чемпионаты, но и на соревнования между молодёжными командами или на региональные первенства.