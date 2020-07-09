Красивый дом, офис или магазин – мечта многих владельцев. Поэтому стоит заменить в нем все окна и двери на новые. Если нужны металлопластиковые двери компании Алиас-Одесса, то просто оставьте заявку на сайте и мастер выедет снять замер. Двери пригодятся в качестве входных групп, они могут быть балконными или межкомнатными, а также можно даже заказать раздвижные двери, если хочется чего-то новенького. Компания предлагает доступные цены, высокое качество, изготовление под заказ и монтаж.

В чем еще преимущество обращения в компанию

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Вся продукция делается по замерам и изготавливается на заказ;

Компания производитель, поэтому гарантирует стабильные цены, гарантию на продукцию;

Для входных дверей предусматривается термовставки и надежная фурнитура, а также они могут быть глухими или с установкой энергоэффективного и противоударного стеклопакета.

Словом просто зайдите на сайт https://www.alias.od.ua/ и убедитесь сами. Тут представлена вся продукция, которую выполняет компания. Отличные Пластиковые и металлопластиковые двери можно купить по доступной цене, причем установка уже входит в стоимость продукции. Монтаж выполняется в удобное заказчику время.

Почему лучше двери от Алиас — Одесса

Трехкамерный и пятикамерный профиль, удобная глубина двери. Дверь может монтироваться как в частный дом, так и в магазин, банк, аптеку или офис. Словом металлопластиковые двери – это не только красота и удобство, но и безупречное качество, взломостойкость конструкции. Угловые стыки невероятно прочные, на дверь может быть установлен триплекс или противовзломный пакет с закаленным стеклом. Для клиента могут предложить модель двери с одной и двумя створками, раздвижные или двери гармошка. Все они актуальны для зданий, которые не очень хорошо отапливаются.

Металлопластик отличный материал, выдерживает длительную эксплуатацию, физические нагрузки и отлично переносит перепад температур. На дверь ставятся специальные усилители, которые позволяют сделать конструкцию более прочной.

Балконные двери в квартиру имеют высокую звуко и теплоизоляцию. В комплекте к ним идет ручка, откидные механизмы. В качестве фурнитуры применяется оцинкованная сталь. На балконную дверь может устанавливаться как обычное стекло, так и ударопрочное. Балконную дверь можно заказать отдельно или в едином блоке с окном.

Межкомнатные двери имеют облегченную конструкцию, но тоже достаточно прочны, чтобы защитить помещение от незаконного проникновения. Они не выцветают от солнца, отлично переносят влажность и за дверями легко ухаживать.

Выбирая продукцию от Алиас — Одесса, клиент может быть уверен в ее безупречном качестве.