Семь причин сделать ставку

Важное действие в покере — ставка. Делать ее или отказаться, участники решают самостоятельно. От выбора покериста зависит результативность игры. Новички, осваивающие онлайн покер, нередко ошибаются. Одни ставят только при наличии сильной руки. Вторые действуют безрассудно, тратят деньги на каждом круге торговли. Оба варианта способны уменьшить банкролл.

Принимая решение о ставке, необходимо максимально реализовать выбранную стратегию, получить наибольший профит. Непосредственно перед вложениями нужно понять, насколько они необходимы. Основные причины для ставки в GGПокерОк рассмотрены ниже.

Наращивание банка

При наличии выигрышной комбинации и уверенности в победе можно вкладываться на текущем круге торговли. Следите за действиями оппонентов. Соперник может сбросить карты? Лучше переждать. Возможно, противник начнет блефовать, увеличит банк собственной ставкой.

Возможность забрать банк

Наблюдайте за игрой участников. Думаете, они сбросят карты? Тогда обязательно ставьте на текущем круге. Попробуйте блефовать, используйте запланированные методики. Главное условие — прибыльность.

Уменьшение количества оппонентов на торгах

Будьте предельно осторожным. Опытных противников непросто выбить из торгов. Сложнее достичь цели после первого круга. Перед ставкой проанализируйте ситуацию и определите, что выгоднее: выбить соперников или оставить их.

Защита своей руки

Возможная ситуация в GGПокерОк: соперники улучшат руки на следующих кругах, а вы потеряете выигрышную позицию. В таком случае лучше сделать ставку, чем позволить оппонентам бесплатно просмотреть очередные карты на борде. Дальнейшие действия непредсказуемы. Возможно, участники ответят на ставку. Не исключено, что они не усилят руку.

Преимущество в дальнейшей игре

Нередко возникает необходимость ставить для проверки силы руки оппонента. Еще вариант — сокрытие слабости собственных карт. Плюс — вы получите преимущество в дальнейшей игре. В зависимости от ответного поведения оппонента, сможете забрать банк или сбросить карты. Но даже при проигрыше вы сэкономите значительную сумму.

Инвестиция в будущую игру

Эту причину для ставки используют опытные покеристы. Формируя определенный имидж за столом, игрок использует все уловки. Затрачивая время и деньги, участник обманывает соперников. Зато в будущих раздачах он покажет себя и сможет заработать крупную сумму.

Ставка выгоднее колла или чека

Каждая раздача отличается от предыдущей. Порой выгоднее поставить первым даже при сборе слабой комбинации. Например, соперник блефует. Он ставит при каждом вашем пропуске. Здесь придется или коллировать ставки, или скидывать карты и попрощаться с банком. Пойдете на опережение — сможете заставить его изменить выбранную тактику.

Продумывайте действия, следите за реакцией соперников. Стратегия, психология — надежные партнеры в покере. Пользуйтесь шансом, делайте ставки для победы. Нацельтесь на увеличение банкролла, но будьте гибки в ходе игры.

Источник: GGPokerok для айфона — https://playpokerok.com/prilozhenie-iphone/