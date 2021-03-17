Азартные игроки, которые желают поднять настроение, насладиться любимой игрой и получить великолепные призы, посещают портал Vulkan Russia.

Сайт привлекает пользователей своим ярким дизайном, простым в использовании интерфейсом, а также оригинальным размещением главных разделов контента.

Интерфейс-дизайн ресурса

Портал оформлен в традиционных синих тонах. Ярко светятся знаменитый логотип казино Вулкан Россия и рекламные баннеры, которые оповещают клиентов о предстоящих мероприятиях. Вверху есть кнопки для регистрации по адресу почты и через социальные сети. Ниже предложен перечень всех развлечений, которые удобно отсортированы по отделам:

игровые автоматы;

настольные развлечения;

популярные игры;

избранные;

турниры;

акции и лотереи;

бонусы;

джекпоты.

В центре главной страницы сайта находятся топовые автоматы, которые занимают лидирующие позиции рейтингов. Среди них есть знаменитые слоты:

Lucky Ladys Charm;

Bananas go Bahamas;

African Simba;

Dungeon;

Dolphins Pearl;

Resident;

Keks;

Island;

Fairy Land.

Автоматы выпущены известными компаниями. Имеют качественно проработанный дизайн, интерфейс и функционал. Слоты обладают призовыми функциями, бонусными раундами, рискованным туром и специальной символикой.

Щедрые Бонусы

На сайте казино посетителям, которые прошли регистрацию, выдаются приветственные бонусы. Это могут быть денежные начисления и презентные фриспины. После пополнения игрового баланса клиентам зачисляются процентные поощрения. К тому же, с каждым новым депозитом процент бонуса увеличивается.

Каждый геймер получает приз на день рождения и по поводу тематического праздника. Все могут участвовать в акциях, лотереях и турнирных состязаниях. К тому же в клубе действует лояльная программа, которая начисляет игрокам баллы. С их помощью клиенты могут увеличить свой уровень и рейтинг. А по достижению VIP-статуса смогут рассчитывать на особенные подарки. Раз в неделю все игроки получают кэшбэк. Его процент также зависит от уровня игрока и статуса в рейтинговой таблице.