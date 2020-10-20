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Ассортимент азартных развлечений

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Специальные символы и бонусы

На игровом поле можно встретить тематические картинки, которые используются для формирования комбинаций. Кроме них, вы можете увидеть специальные знаки, которые увеличивают шансы на получение выплат. Вайлд заменяет собой недостающие картинки и образует удачные сочетания. Скаттер не привязан к активным линиям, он имеет собственный коэффициент, который суммируется с другими выплатами. Три Скаттера используются для активации фриспинов или бонусной игры, в которой можно получить дополнительные множители.

Бесплатные прокрутки могут быть продолжены, если на поле снова появится три Скаттера. В дополнительном раунде, игроку предстоит искать призы, которые спрятаны в различных предметах. Каждый удачный спин позволяет активировать риск-игру. Для получения двойной выплаты, клиенту нужно угадать цвет игральной карты, выбрав между красным и черным.

Система лояльности и поощрения

Заведение имеет собственную систему лояльности, которая позволяет игрокам получать более крупные выплаты. Первый бонус начисляется за регистрацию, следующий доступен при пополнении депозита. Вы можете получить процент от взноса или фиксированную сумму. За определенный период времени на ваш счет начисляется кэшбэк. Возвратные средства доступны в небольшом проценте, который можно вывести или использовать для новых прокруток.

Все поощрения нужно отыгрывать прежде чем выводить выигрыш из казино. Прежде чем принять бонусы, стоит внимательно изучить их условия, сроки и размер Вейджера.