Ортопедический матрас – залог здорового сна

Для того чтобы чувствовать себя бодрым, добиваться поставленных целей, везде успевать и хорошо себя чувствовать, человеку нужен хороший здоровый сон.

Ортопедический матрас способен предотвратить возникновение болевого синдрома за счет правильного положения позвоночника. Именно поэтому такую покупку нужно делать с учетом анатомических особенностей вашего организма. Кроме того, купить ортопедический матрас стоит людям, которые часто ворочаются во сне и не высыпаются.

Пружинные блоки делятся на два основных типа: зависимые и независимые. Первое определение относится, в основном, к изделиям эконом-класса, в которых используются пружины непрерывного плетения, крепко связанные между собой. Из этого вытекает их главный недостаток: снижение ортопедического эффекта из-за одновременной реакции на вес человека всех пружин в матрасе, а не каждой по отдельности. Такие матрасы не способны принимать анатомическую форму человеческого тела. Однако эти матрасы вполне приемлемы в соотношении цены и качества.

В независимых пружинных блоках пружинки заключаются в отдельные, независимые друг от друга чехлы, то есть все они обособлены друг от друга и принимают вес человеческого тела индивидуально, матрас при этом принимает форму тела человека, прогибаясь ровно в тех местах, где это необходимо. Нагрузка равномерно распределяется по всей площади, что усиливает профилактический эффект. Ко всему прочему, такие варианты абсолютно бесшумны благодаря отсутствию трения между металлическими пружинами.

Такие матрасы, как правило, жесткие или мягко-упругие. Производятся они из большого количества материалов, используемых моноблоками или в различных комбинациях друг с другом. Мягкие и средне-жесткие модели, предельно точно повторяющие контуры тела, производят из натурального латекса. Изготовленные из искусственного латекса или подобных ему материалов, жесткие матрасы имеют превосходную циркуляцию воздуха и способны выдержать огромные нагрузки. Являются хорошей и недорогой альтернативой латексных матрасов, всё чаще появляются отечественные аналоги. Также существуют варианты из кокоса, экстремально жёсткие, но долговечные. Чуть мягче модели с использованием комбинации «кокос-латекс».

Натуральные материалы обычно не так долговечны, как искусственные, к тому же, некоторые из них являются хорошей средой для жизни клещей. По этим причинам всё чаще используются искусственные материалы.

Когда же подходящий матрас будет выбран в интернет магазине matrasin.kiev.ua, стоит позаботиться о его сохранности, ведь согласитесь, будет обидно, если столь важная покупка быстро придет в негодность. И чтобы продлить срок службы нового матраса рекомендуется купить наматрасник. Хотя и для старых матрасов такое дополнение будет не лишним.