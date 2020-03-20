Сегодня большую часть пользователей, что выходят в Интернет для приобретения чего-либо в интернет-магазине или заказа иных услуг, используют смартфоны и планшеты. Это не только удобно, но и экономит время, позволяет сделать заказ или просмотреть новинки, находясь в пути или в любом другом месте.

Для интернет-магазина очень выгодно иметь удобное, продуманное для пользователей мобильное приложение, разработать и прорекламировать должным образом которое помогут профессионалы из фирмы Promodo https://promodo.ru/service/prodvizhenie-prilozhenij/.

Мобильные приложения интернет-магазина: преимущества для привлечения клиентов

Основная выгода для магазинов онлайн иметь свое мобильное приложение – охват большей целевой аудитории. Многие клиенты не прочь иметь в своем мобильном гаджете на Android либо IOS приложение любимого магазина. Это намного удобнее, чем просмотр интернет-ресурса через браузер. Мобильное приложение помогает удобно выводить информацию на смартфон или планшет с учетом особенностей сенсорного экрана, помогает сделать пользование интернет-магазином интуитивно-понятным занятием даже для новичка.

Оптимизация в приложении позволяет быстро и комфортно выбирать товары и услуги из интернет-магазина, следить за новинками и акциями, выполнением заказа, оставлять отзывы и общаться с консультантами в случае необходимости. Все манипуляции в приложении на смартфоне делать удобнее и быстрее.

Увеличение потока клиентов помогает поднять бизнес на новый уровень. Заказчики в мобильном приложении видят главные новости, быстрее других узнают о проходимых акциях, что также положительно сказывается на количестве заказов. Мобильные приложения позволяют интернет-магазину «упростить» канал коммуникации со своей целевой аудиторией, увеличивая прибыльность бизнес-деятельности.

Современные форматы продвижения мобильных приложений

Помимо качества и удобства выполнения мобильного приложения интернет-магазина, необходимо удовлетворить клиента и дизайном, разрабатывая красивые иконки и делая навигацию с устройства на IOS, Android максимально легкой, интуитивно понятной.

Хорошего скачивания только созданного приложения для мобильного гаджета не стоит ожидать, если не вложить средства в его продвижение – в рекламную компанию по ракрутке. Маркетинговое продвижение по сети Интернет необходимо не только на этапе выхода приложения для целевой аудитории, но и на протяжении всего периода.

Специалисты максимально задействуют свои силы и позволят сделать рекламную компанию по продвижению мобильного приложения эффективной. Для этого используют:

— Рекламные публикации в известных СМИ, которым доверяют пользователи;

— Оптимизация приложения для мобильных маркетов;

— Реклама в других приложениях;

— Использование для привлечения внимания к приложению рекламы в соц. сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте и др.

— Контекстная реклама в популярных сервисах: Яндекс.Директ, Google AdWords и т.д.

Не менее действенным шагом для продвижения мобильного приложения и выведения его в ТОП по числу скачиваний – использование мотивированного трафика. Простыми словами – проплата людям за установку приложения на свое устройство с последующим положительным отзывом о его работе и удобстве пользования. Проплаченные клиенты позволяют не только поднять рейтинг приложения, но и позволяют приложению попасть в ТОП лучших приложений, а это привлекает внимание реальных заказчиков.

Основные этапы продвижения мобильного приложения

Специалисты из команды Promodo действуют для привлечения потенциально прибыльных клиентов сразу в 2-х направлениях. Их основная деятельность заключается в эффективном выполнении нескольких этапов:

— Технический аудит. Выявление проблем оптимизации, подгонка под стандарты программных составляющих, интерфейса, проверка архитектуры. Не обойтись и без грамотного составления технического задания по продвижению проекта, а также строгий контроль осуществления его реализации.

— Разработка стратегии продвижения. Создания рентабельного, четко проработанного проекта для продвижения (заключается в подборе каналов продвижения). Не менее важный этап – настройка рекламных, а также аналитических систем.

Только профессионалы своего дела помогут раскрутить в сети мобильное приложение, позволяя тем самым выделить бизнес среди конкурентов, охватить большую аудиторию, повысить прибыль интернет-магазина.

Грамотная программа продвижения приложения и выведение его в ТОП лучших помогает не только привлечь новых пользователей, но и удержать их, добиться повышения конверсий внутри приложения.