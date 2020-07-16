Система Onfirepay, которая появилась на рынке специального ПО для игровых клубов в 2007-ом году и известна еще под названием Global Casino, на данный момент возглавляет список фаворитов по числу подключений в странах СНГ. При помощи игровой системы владельцы клубов способны обеспечивать безостановочно растущий поток клиентов, получать стабильно высокую прибыль при наименьших вложениях и успешно управлять своим бизнесом.

Главные плюсы платформы

Система Onfirepay обладает списком неоспоримых преимуществ, в числе которых особенно следует обозначить:

приличную библиотеку (свыше сотни) современных игр от известных разработчиков, среди которых Novomatic, Belatra, Igrosoft. Игры в отличном качестве, оригинальная математика полностью захватывает игрока и долго держит в игре; панель управления, которая позволит производить настройки финансовых, игровых, статистических и прочих свойств; обновление ПО на постоянной основе; незначительные требования к оборудованию для возможности подключения платформы (обыкновенные компьютеры под Linux или Windows и стабильный Интернет с минимальной скоростью); безопасную работу (протоколы безопасности, шифрованные каналы передачи данных, размещение на европейских серверах – все это гарантирует устойчивую защиту от хакерских атак и незаконных вмешательств); круглосуточную поддержку разработчиков (поддержка в подключении и настройках, оперативное устранение проблем); наличие тестовой (демонстрационной) версии, которая позволяет оценить систему без необходимости вкладывать денежные средства.

Админпанель платформы

Onfirepay Административной частью является очень удобная панель управления софтом admin.onfirepaycom. С ее помощью:

проводится доступ к самой системе;

производится авторизация;

настраиваются игровые точки;

назначаются типы и виды оплат;

формируются отчеты;

обрабатываются данные мониторинга игорного заведения;

отслеживается движение денежных средств;

открывается, ограничивается доступ для сотрудников заведения;

выполняются другие операции, предусмотренные функционалом.

Используя возможности панели, связанные с игровым процессом, возможно установить проценты отдачи, настроить бонусы в привязке к сумме или ставке проигрыша, определить число и размеры джекпотов, определить процент возврата, набор деноминаций. Важной функцией также является отчетность о деятельности заведения. Отчеты и статистика помогают оперативно принимать управленческие решения: изменять настройки, отключать не пользующиеся спросом игровые продукты, контролировать финансы. Управлять игровой платформой можно не только из помещения игорного клуба, но и на расстоянии, в любой точке мира.

Подключение к платформе

Принимая решение подключиться к Onfirepay, следует оставить соответствующую заявку и выйти на связь с менеджером. Специалист отправит вам данные, требуемые, чтобы получить доступ к панели для владельца игорного клуба, и, при надобности, для администратора. Дальше вы: закачиваете программное обеспечение, устанавливаете его и запускаете обновление программы, при использовании файла OnFireSlot. Код (серийный номер), который выдаст консультант компании, вы введете в окно программы, и после данного действия удалите с диска «С» файл launcher.key.

Установка – простой процесс, который можно без каких-либо проблем выполнить самостоятельно. Однако, если у вас возникнут вопросы, наши менеджеры в любой момент помогут запустить ПО: предложат подробные инструкции, ответят на вопросы или даже отправят своих специалистов в ваше заведение, если потребуется. Оставляйте заявку на нашем веб-сайте https://onfirepay.ru/, звоните или напишите на электронную почту, и мы предоставим вам возможность подключить продукт на выгодных для всех условиях.