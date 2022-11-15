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Особенности Pin-Up Casino

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Кроме преимуществ, в казино Пин Ап Казахстан имеются также недостатки. Это условия игрового клуба, которые касаются возраста игрока. Если геймер не достиг 18 лет, тогда он не имеет права пройти регистрацию. Открыть на сайте можно только один аккаунт. Несоответствие этим правилам приведет к блокировке профиля и депозита. Поэтому стоит придерживаться условий регистрации и игры в казино.