Почему сейчас люди в Киеве выбирают бронированные двери

Входная дверь считается лицом дома. Именно она формирует первое впечатление о человеке. Поэтому так важно, чтобы дверь выглядела привлекательно и эстетично, но в то же время она должна быть прочной, надежной и долговечной.

Многие жители Киева начали обращать внимание на бронированные двери, поскольку они соответствуют заданным требованиям. Они устойчивы к взломам и несанкционированным проникновениям. У бронированных дверей следующие достоинства:

Особый тип конструкции. У двери повышенная теплоизоляция и звукоизоляция. Она не деформируется со временем, ее форма не меняется. Дверь будет хорошо функционировать десятки лет. Бронированные двери очень прочные и долговечные. На них можно устанавливать замки любой сложности. Дверь устойчива к внешнему воздействию. Она вряд ли повредится от сильного удара или огня. Современные технологии позволяют сделать бронированные двери стильными. Они гармонично впишутся в интерьер квартиры. Доступная цена. Стоимость такой двери считается демократичной, учитывая, сколько у нее преимуществ.

Особенности конструкции

Бронированная дверь состоит из следующих составных частей;

Рама и деревянная коробка.

Внешне дверное полотно, сделанное из стали.

Внутренняя дверь, которая открывается внутрь дома.

У металлической двери особый набор ценных качеств, благодаря которым она становится очень устойчивой к механическим взломам. Кроме того внутри полотна есть минеральная вата или пенопласт, благодаря которым дверь не пропускает звук или тепло. На такие двери также устанавливают качественные замки. Они способны закрываться сразу на несколько подвижных ригелей, плотно фиксирующих дверь в неподвижном положении. Обычно на дверь устанавливают 2 замка. Степень защиты становится еще выше.

В основе бронированных дверей, изготавливаемых для жителей Киева, лежат как минимум 2 листа стали. В общей сложности их толщина более 0,5 см. Каркасная коробка укрепляется с помощью ребер жесткости. По периметру конструкции же монтируется уплотнитель – он обеспечивает плотную герметичность.

Бронированные двери действительно стали очень популярными. Они гарантируют спокойствие и безопасность в доме. Люди выбирают их за надежность. Пусть они и стоят дороже деревянных, зато обеспечивают большую защиту и безопасность. Хотя если говорить о соотношении цены и качества, то лучше выбрать именно бронированные двери.