Виртуальное заведение Slot V направлено на предоставление гемблинг-услуг для жителей СНГ. Валютой казино является российский рубль, но для иностранных гостей предусмотрены операции в долларах и евро. Игровой зал клуба насчитывает десяти разных симуляторов от именитых мировых провайдеров. Развлекаться здесь можно как бесплатно, так и на деньги.

Регистрация и пополнение баланса

Чтобы играть на реальные средства, в первую очередь, нужно пройти процедуру регистрации на портале. Она необходима для того, чтобы у клиента был свой личный кабинет, где будет отображаться информация о балансе, акциях, турнирах.

Создать аккаунт очень просто, достаточно зайти в Слот Ви казино официальный сайт и заполнить маленькую анкету. Если у человека есть учетные записи в социальных сетях ВК, Одноклассники или Фейсбук, можно использовать персональные данные с этих сайтов.

После регистрации нужно пополнить баланс. Все финансовые операции можно проводить с помощью:

пластиковых карт (ложно в наше время представить человека, у которого нет банковской карты, можно использовать Виза и МастерКард);

электронных кошельков;

банковских программ;

терминалов самообслуживания.

Сумма минимального пополнения составляет 20 евро. При регистрации на сайте нужно выбрать валюту, которая будет использована в игре. Выбрать ее можно только один раз, поэтому необходимо быть внимательнее.

Как выводить деньги из казино

В личном кабинете есть раздел «Касса», с его помощью можно создать заявку на получение выигрыша. Потом она отправляется на рассмотрение. Вывод денежных средств осуществляется на любую систему в течение 2-5 дней. Время перевода зависит от платежной организации. Если деньги не пришли на счет, возможно, это связано с тем, что:

клиент не прошел идентификацию и не предоставил руководству свои документы;

не отыграны бонусы;

не хватает средств на балансе;

лимит кабинета не позволяет вывести указанную сумму.

При возникновении таких сложностей участник может обратиться в саппорт для выяснения и решения проблем.