Популярные заблуждения начинающего гемблера

Освоение неизвестной сферы всегда сопряжено с различными страхами, особенно, когда это касается финансов. Давайте вместе разберемся, чего стоит опасаться, а для каких волнений нет причины.



Отсутствие выплат

Одно из самых больших опасений связано с тем, что казино не даст игроку получить выигрыш. Помимо ярких эмоций, для гемблера важен результат. Хотите быть уверенным в своевременном выводе средств?

Играйте на проверенных проектах. Популярные онлайн-казино с высоким рейтингом и количеством посетителей, такие как онлайн Рокс Казино, гарантированно выплачивают вознаграждения. С другой стороны, когда вы начинаете игру на малоизвестном проекте, то риск невыполнения своих обязательств со стороны заведения значительно выше.

Во многих случаях, счастливчика просто блокируют за «нарушение» правил, а процедура доказательства честности затянется на долгие месяцы.

Закрытие проекта

Разработкой и содержанием крупных игорных сервисов занимаются престижные компании с большим оборотом. Вероятность того, что сайт будет закрыт – полностью отсутствует. Как правило, подобное явление никак не связано с работой самого сайта. Правительство блокирует доступ к подобным ресурсам, чтобы препятствовать росту популярности азартных игр. Выходов из подобной ситуации огромное множество! Причин для паники нет.

Крупные казино имеют зеркала – сайты-двойники с общей базой. Даже в случае проведения технических работ вы сможете играть, выигрывать и выводить свои деньги!

Но если вы рискнули играть на никому неизвестном сайте, и он неожиданно стал недоступен, то вполне вероятно, что он закрылся, а деньги игроков попросту пропали.

Выкладывание в сеть личных данных игрока

Перед выводом средств большая часть проектов требует пройти верификацию. Начинающих игроков эта процедура сильно пугает. Необходимость верификации возникла из-за наплыва бонус-хантеров – людей, создающих несколько аккаунтов под основным.

Стоит отметить, что онлайн-казино имеет мощную систему защиты от взлома. Личная информация надежно шифруется, а взломать базу данных не легче, чем в банке.

Подтасовка результатов

Доверие пользователей – залог успеха казино. Нужды в подтасовке нет. Более того, выигравший игрок расхвалит заведение лучше всякой рекламы и обзора, что привлечет новых людей на сайт.

Большинство онлайн казино могут подтвердить свою честность благодаря системе MD5. Этот логотип вы точно видели на любом популярном проекте. В чем заключается суть? Генератор случайных чисел создает выпадающие комбинации. Он делает это еще до того, как пользователь начал раунд. Более того – генератор создает результаты на несколько игр вперед. Игрок может получить их, а после нескольких раундов сопоставить значения. Ни размер ставки, ни время не влияют на результат.

Итоги

Как видите, большинство страхов новичка выдуманы. Возникло желание сыграть – играйте, и не волнуйтесь, что вас обманут, но выбирайте для этого надежные проверенные временем интернет-казино.