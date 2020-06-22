Ищите место, где всегда есть свежие прогнозы на ведущие спортивные события? Хотите узнать, где найти валуй, и на что ставят топ-капперы сегодня? Добро пожаловать на Betting Insider! Здесь вы найдете все, что нужно знать начинающим и опытным игрокам: подробные аналитические материалы, долгосрочные прогнозы, статистистические тренды для профессионалов.

Площадка Betting Insider – это уникальный проект для всех любителей онлайн-беттинга. Мы собираем лучшие прогнозы на спорт со всего рунета. Ведущие эксперты и капперы, известные журналисты и комментаторы – на сайте и в приложении.

Что еще можно делать на Betting Insider?

Следить за статистикой ставок экспертов;

Быть в курсе всех бонусных акций букмекеров;

Вести собственный аккаунт с верификацией всех пари – вам больше не нужно вести запутанные таблицы в Excel;

Обсуждать бесплатные прогнозы на спорт комментаторов с другими пользователями сайта;

Играть на виртуальную валюту без риска для своего кошелька.

Также вам будет доступен один из главных разделов нашего сайта – «Рейтинг букмекеров». С его помощью вы сможете найти наиболее подходящую для себя контору.

Следить за обновлениями Betting Insider вы сможете через любую из удобных соцсетей: VK, Instagram, Twitter, Telegram. Еще проще это делать через мобильное приложение для устройств iOS и Android.

Если вы только начинаете свой путь в ставках на спорт, то Betting Insider станет прекрасной платформой для старта. Просто заводите личный аккаунт, изучайте прогнозы, делитесь своими мыслями и побеждайте!

Кстати смотреть последние новости футбола Украины вы можете на https://ua.tribuna.com — здесь всегда свежие новости украинского и мирового спорта, аналитика, интервью, статистика, фото и видео. Блоги звездных спортсменов и тренеров, сообщества пользователей.