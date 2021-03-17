Просечно-вытяжная сетка: основные характеристики

Просечно-вытяжная сетка (лист) – это разновидность листового проката, которая отличается способом производства и необычной формой поверхности со сквозными отверстиями. Изготавливают продукт из цельнометаллического листа. В конце технологического процесса он получает определенные формы отверстий, которые были заложены во время изготовления. В соответствии с ТУ геометрические характеристики следующие:

ширина от 500 мм до 1400 мм;

длина от 2 м до 3,5 м;

Толщина из-за сложной формы поверхности не упорядочена (не прописана ни в одном регламенте). Сетка ПВЛ бывает в разных оттенках (за счет покрытия порошковой краской). Ячейки расположены в шахматном порядке.

Компания «Перфолист» занимается поставками различных изделий из металла. Гарантировано высокое качество благодаря использованию новейшего оборудования и автоматизации процесса изготовления. В каталоге представлен большой выбор просечно-вытяжной сетки https://www.perfolist.ru/produkt/list/. На сайте можно приобрести изделия различной толщины, а также листы нестандартных размеров под заказ. Ценовая политика лояльная, стоимость продукции доступная. Предусмотрена быстрая доставка по Москве и Московской области.

Преимущества и область применения

Лист ПВЛ обладает рядом преимуществ, за счет чего пользуется особым спросом. К ним относятся:

небольшой вес (прост в работе);

способность пропускать влагу, не удерживать большую часть загрязнений;

высокая механическая прочность;

противоскользящий эффект;

гибкость.

Продукция нашла широкое применение в строительной области, используется во время производства металлоконструкций разного назначения. Распространено использование при армировании бетонных деталей, изготовлении настилов и переходов, просеивании сыпучих материалов, обустройстве беседок, изготовлении вольеров. Многие эксплуатируют ее в качестве покрытия для заборов. За счет перфорации обеспечен хороший воздухообмен.

Лист часто применяют во время разработки уличных лестниц, поскольку на них не накапливается снег и грязь, поверхность не скользит после ливня. Под действием тяжести продукт не прогибается, благодаря чему удается использовать его для конструирования смотровых площадок, оконных решеток и ограждений. Еще одна область использования – архитектура и дизайн (благодаря необычному внешнему виду). Обеспечивает эксклюзивную отделку помещений, выполняет декоративную функцию.