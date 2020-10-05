Все чаще даже сильные и, казалось бы, уверенные в себе люди, столкнувшись с проблемами и трудностями, закрываются в себе, пытаясь разобраться в ситуации, найти наиболее оптимальный выход. Вызывают беспокойства и внутренние конфликты и проблемы, которые проявляются не только в виде состояния тревожности, угнетенности, но и могут влиять на качество сновидений, проявляться телесно.

Психологическая помощь онлайн: просто, эффективно и безопасно

Конечно, наиболее оптимальный способ справиться со всеми душевными тревогами, обидами, переживаниями – профессиональная консультация психолога. Но найти свободное время на посещение специалиста, порой, крайне сложно. А на пути к посещению кабинета психолога есть и внутренние страхи: «Не будет ли осуждений со стороны близких и родных?».

Психологическая терапия позволяет не только разобраться в себе при помощи действенных советов профессионала, но и получить новый опыт решения ситуаций. Психотерапевт может помочь любому, вне зависимости от пола и возраста, характера человека.

Шикарной альтернативой обращения за психологической терапией является сервис сайта upsihologa.com.ua психолог онлайн. На сайте собрана команда профессиональных психологов, что круглосуточно готовы оказать поддержку и дать совет или пояснения в любой ситуации человеку онлайн. Обращения к специалисту происходит путем анонимного истолкования проблемы или описания ситуации, которая настораживает человека или беспокоит его.

Психологическая помощь онлайн позволяет получить, как бесплатную консультацию через заполнения простой формы с подтверждением адреса электронной почты, так и индивидуальную платную помощь психолога онлайн, которая происходит с помощью связи через Skype.

Зачем человеку может понадобиться помощь психолога онлайн

Пользоваться услугами психолога онлайн на интернет-ресурсе upsihologa.com.ua легко и удобно. Ответы на интересующие вопросы можно найти уже в описанных проблемах других людей или задать новую конкретную общую бесплатную консультацию online. На общий вопрос максимально быстро ответит один из профессиональных психологов. На обращения могут реагировать и другие пользователи портала, давая советы в комментариях, делясь своими мыслями и похожими ситуациями.

Консультация онлайн психолога поможет разобраться человеку практически в любой ситуации. За помощью можно обратиться в случае следующих проблем:

Неуверенность в себе (низкая самооценка из-за неудач или возрастных изменений).

Тяжело найти общий язык с одноклассниками или сверстниками, коллегами, друзьями или даже родными и близкими.

Страх открыть свой бизнес.

Страхи, что мешают жить, развиваться и действовать: боязнь публичных выступлений, массовых скоплений людей, темноты и т.д.

Травмирующий опыт (например, после ДТП).

Масштабная депрессия вследствие горя, вызывающая ощущение невыносимой острой боли (потеря близких, пережитая несправедливость и пр.).

Ощущение тревожности.

Зависимость (невозможность самостоятельно справиться со своими пагубными привычками, зависимость от объекта влюбленности, зависимость от работы и пр.).

Плохое настроение (раздраженность без повода, навязчивые мысли о том, что скоро наступит тяжелая болезнь или смерть и т.д.).

Семейные проблемы.

Предательства и измены.

Если вовремя не разобраться в ситуации и пустить все на самотек, может случиться непоправимое. Лучше не затягивать с проблемами и трудностями и обратиться за помощью психолога онлайн.

Онлайн психолог – выход не только для неуверенных в себе личностей, но и для занятых особ, что не могут выкроить в своем графике время на посещение кабинета психолога.