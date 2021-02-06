Путешествие в мир призраков вместе с игровым автоматом Betty, Boris and Boo во Fresh Casino

Главными героями эмулятора являются три призрака, которые застряли в мире людей, и не могут его покинуть.

А вот добрые это духи, или злые, предстоит выяснить в процессе игры.

Описание игрового автомата

Игровое поле эмулятора в Fresh Casino состоит из 5 барабанов и имеет 30 активных линий выплат. Выигрышная линия формируется с трех одинаковых символов. Правда есть одно исключение. Это символ черепа. Данных знаков достаточно даже двух. Отправиться в мир духов, можно сделав ставку от 0.20 до 20 Евро. Крутить барабаны можно как в ручном, так и в автоматическом режимах. Для самых нетерпеливых игроков предусмотрена опция быстрого вращения барабанов. Максимальный выигрышный коэффициент составляет Х5000 от суммы ставки.

Специальные символы

Диким символом в игре является картинка с изображением голубого бриллианта. Он может выпадать на всех пяти барабанах, и служить заменой всем стандартным игровым символам. Стоит отметить, что если в выигрышной комбинации будут задействованы минимум три диких символа, выигрыш игрока будет рассчитываться с учетом дополнительных множителей.

Картинка, на которой изображены три привидения (герои эмулятора) является знаком разброса. Выпадение на игровом поле минимум трех таких знаков активирует бонусную игру. Стоит отметить, что символ разброса может выпадать только на 1,3,5 барабанах. Но, если выпадет только 1, или 2 символа разброса, они фиксируются на месте, и игрок получает еще одно дополнительное вращение, в ходе которого он имеет шанс добрать недостающие символы разброса.

Бонусные опции слота

В бонусной игре гемблер получает 10 фриспинов. На этапе бонусных вращений картинки с изображением призраков исполняют некие особые опции.

Привидение Бетти может начать летать по игровому полю. И оставлять после себя дикие символы, которые фиксируются, и остаются на месте до самого завершения бонусного этапа.

Призрак Бориса может выбрать случайный символ, который будет расширяться, и занимать несколько игровых ячеек.

Привидение Воо приносит на игровое поле дополнительный множитель. Данный множитель будет действовать до самого завершения бонусного этапа.

В общем, слот Betty, Boris and Boo достаточно интересный игровой автомат, который главным образом ценят за отменный юмор, и интересный раунд бесплатных вращений.