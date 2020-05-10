В наше время качественное сантехническое оборудование играет важную роль не только в бытовой, но и в промышленной деятельности. В данном материале мы более детально рассмотрим особенности выбора и последующей эксплуатации счетчиков воды и медных труб, которые сегодня являются достаточно востребованными видами сантехнического оборудования.

Счетчики воды

Сегодня установка водомеров – это максимально востребованный вид оборудования, который позволяет существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Рассматривая классификацию оборудования стоит отметить следующие виды водомеров:

Механические водомеры. Достаточно надежный и при этом оптимальный по стоимости вариант оборудования, который может активно использоваться на протяжении многих лет. Устройство счетчика предполагает подсчет количества оборотов крыльчатки, вращение которой осуществляется путем воздействия на нее потока жидкости.

Электромагнитный счетчик. В Украине оборудование подобного типа используется не часто, где причина заключается в высокой стоимости и чувствительности к загрязнениям в воде.

Ультразвуковой водомер. Данное оборудование действительно можно назвать универсальным, но стоимость при этом не позволяет ему стать массовым.

Относительно рабочей детали внутри конструкции стоит разделить все счетчики на следующие категории:

Счётчики с крыльчаткой. Пропускная способность оборудования подобного типа составляет 15 кубометров в час, что идеально подходит для размещения водомера внутри помещения квартиры или частного дома. Турбинные счетчики. Данный тип оборудования используется преимущественно для промышленной деятельности, где предполагается существенно больший поток жидкости.

Также на рынке можно встретить варианты комбинированного типа, которые зачастую используются аналогично трубинными счетчикам на промышленных предприятиях. Полный ассортимент счетчиков для воды бытового и промышленного предназначения на сайте https://invol.com.ua/schetchik-vody/.

Гибкая подводка

В наше время гибкая подводка относится к незаменимым элементам сантехнического оборудования, обеспечивая его подключение к трубопроводной системе. На практике шланги в оплетке используют для подключения следующего типа оборудования:

Унитазы; Душевые кабины и боксы; Смесители; Душ; Стиральные машины.

Если необходимо выбрать шланг именно для стиральной машины, то предварительно требуется учесть основные технические характеристики оборудования. Гибкая подводка может быть выполнена из следующих видов материалов:

Алюминий;

Нейлон.

В некоторых случаях материал может иметь оцинкованное покрытие, что обеспечивает больший срок эксплуатации изделия. Непосредственно перед покупкой материала нужно учесть технические характеристики системы, а именно температуру рабочей среды и давление. Посмотреть все виды гибкой подводки для ванной комнаты можно на сайте https://invol.com.ua/11—gibkaia-podvodka/.