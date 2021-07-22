Сетка сварная в полимере

Для сада и огорода, а также для ведения хозяйства не обойтись без сетки. В ассортименте сегодня можно приобрести множество вариантов, однако наиболее выгодным остается сетка для забора с полимерным покрытием.

В процессе ее изготовления используют обыкновенную цинковую сетку с точечной сваркой, которая на завершающем этапе производства покрывается поливинилхлоридов (ПВХ). В результате сетка сварная с полимером обладает неоспоримым преимуществом перед аналогами – она не поддается коррозии, а, следовательно, будет дольше служить.

Чем отличается сварная сетка в поливинилхлориде от обычной и сферы ее применения?

Напыление поливинилхлоридом сетки позволяет стойко оберегать металл от возникновения коррозии. Сетке сварной в полимере присущ зеленый оттенок, что отлично подходит для формирования теплиц, рассадников и цветников (она будет максимально незаметной в зелени). Кроме этого сетка применяется для содержания домашних животных и птицы. Покрытие ПВХ не токсично и абсолютно безопасно для растений и живых существ.

Сетка сварная в поливинилхлориде от завода имени Фрунзе – залог качества и долговечности. В ассортименте представлена сетка в рулонах разного размера ячейки и длины, диаметра прутьев. В зависимости от сферы применения покупатель сам подбирает вариант под свои нужды. На стоимость сетки в полимере влияет диаметр проволоки, что использовалась для изготовления сетки, размер рулона, а также объем ячейки.

Завод имени Фрунзе изготавливает следующие надежные варианты сетки сварной в полимере:

диаметр проволоки колеблется в пределах 0,66 – 2,5 мм;

полимерное напыление – 250 единиц;

объем ячейки (минимальный – 13х13, максимальный – 100х50);

длина рулона (25 – 30 м);

ширина рулона сетки – 1 – 2 м.

Для ограждений в саду или огороде целесообразно выбрать вариант максимальной длины и ширины с крупными ячейками. Для формирования теплицы (ее скелет) лучше остановить свой выбор на варианте с маленькими ячейками. Вольеры изготавливаются из сетки сварной в полимере разного объема ячейки (в зависимости от того, кто в ней будет содержаться (животные или птица)).

Качественная продукция завода имени Фрунзе: способы оформления заказа

При возникновении трудности с выбором или оформлением заказа на покупку сетки сварной в полимере от завода имени Фрунзе, опытные консультанты помогут оперативно решить любые трудности. К специалистам для консультации можно обратиться напрямую по телефону или заполнив форму «Жду звонка» на официальном сайте завода frunze.ru. Продукцию завода легко приобрести в любом уголке России с доставкой почтовой службой. Официальные магазины с сеткой сварной в полимере и другими товарами, изготавливаемыми на заводе имени Фрунзе, находятся во многих крупных городах РФ. Доставка по городам осуществляется после полной предоплаты.