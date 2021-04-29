Широкий выбор аксессуаров для кальяна от Smoky Panda

Курения кальяна с каждым годом становиться все более популярным способом проведения досуга. Причем, кальяны очень популярны как у мужчин, так и у представительницы слабого пола. Сейчас все больше заведений предлагают своим клиентам попробовать наргиле. В интернет магазине Smokypanda представлена коллекция самых разнообразных аксессуаров для кальяна.

Основные типы аксессуаров для кальяна

Удобство курения наргиле зависит не только от самого кальяна, но также и сопутствующих материалов. Покупателям доступны аппараты с разной комплектацией. Можно купить полностью готовый комплект, или же аппарат оснащен только лишь колбой и шахтой. Очень важно правильно подобрать аксессуары. От этого во многом зависит и качество курения. К вспомогательным аксессуарам https://smokypanda.com.ua/aksessuary/drugie-aksessuary/ можно отнести следующие элементы.

Уголь для кальяна

В интернет магазине Smokypanda представлен отличный выбор углей. Всего есть три вида угля.

Коксовый. Считается самым качественным углем. Он долго держит жар, и равномерно прогревается.

Древесный. Использование древесного угля образует специфический запах. Также такой уголь может менять вкус табака.

Самозажигающийся. Один из подвидов древесного угля. Благодаря пропитке селитрой, он разгорается практически мгновенно. Но, используемые в нем химические элементы негативно влияют на здоровее человека.

Шланг для кальяна

Этот аксессуар определяет тягу и передачу вкуса. Шланги для кальяна бывают следующих видов.

Силиконовые. Отлично чистятся. Не впитывают посторонних запахов. Благодаря увеличенному диаметру создают лучшую тягу.

Кожаные. Обладают привлекательным дизайном. Их нельзя мыть. Так как влага делает такие шланги непригодными к использованию. После того, как кожа начнет неприятно пахнуть. Такой шланг необходимо заменить.

Пластиковые. Самые дешевые. Пользуются наименьшим спросом.

Корзина для кальяна

Корзина используется для разжигания углей. Материалы, из которых изготавливается данный аксессуар, способны выдержать высокую температуру.

Чаши для кальяна

Этот один из основных составляющих кальяна. Они могут быть силиконовые, керамические, стеклянные.

Кроме всех вышеперечисленных аксессуаров, в интернет магазине Smokypanda можно приобрести также массу других полезных вещей:

Приборы для розжига.

Регуляторы жара.

Колбы.

Сумки для кальяна.

Обращаясь в интернет магазин Smokypanda, клиенты вправе рассчитывать на профессиональную консультацию менеджеров, которые помогут подобрать товар, ориентируясь на потребности покупателя.