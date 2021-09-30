Солярий в Киеве – надо или нет?

Лето-красное прошло, ничего не принесло, оглянуться не успели – все мы в Киеве засели… Детские стишки на современный лад, как крик души современного человека, который так ждал лета, чтобы показать миру себя красивую, готовившуюся к лету всю зиму и весну.

Но вот лето пролетело, а на море так и не удалось побывать – ограничения, прививки, сертификаты… И вот уже холода и дожди на носу, а кожа так и осталась лишь слегка подрумянившаяся, а не смугло-загорелая, как того хотелось бы.

Что делать? Ответы эмоционального характера, типа грустить и плакать, оставим – не о них пойдёт речь дальше. Искать выход! Это наш вариант!

И если речь идёт исключительно о загаре, то да, это очень важный и нужный момент – выработка кожей витамина D происходит именно в момент загара. Но стоит успокоить тех, кто озабочен именно витаминной составляющей загара: 15 минут в день подержать только ладошки под солнцем – уже достаточно для восполнения суточной нормы указанного витамина! Но если Вам ещё хотелось прогреть кожу до самых глубоких слоёв, если хотелось прочистить её поры, «подплавить» подкожные запасы, то Вам, естественно, понадобиться солярий. Причём лучше именно вертикальный солярий – в Киеве, где-нибудь в Гидропарке, Вам вряд ли удастся получить равномерный загар по всему телу, обязательно будут части тела либо вообще лишённые загара, либо недополучившие солнечных лучиков.

В вертикальном же солярии этого легко избежать. Точнее – для получения равномерного загара особо-то и делать ничего не нужно, стой себе, красуйся лампам, периодически то подымая, то опуская руки и вращаясь вокруг себя. Всё.

Но это лишь вопрос загара. Если же ещё хотелось и кожу привести в порядок, то самое время вспомнить про лечебные чистки лица. Их особенность в том, что они не только, простите, прыщики поубирают, но ещё снимут ороговевший слой кожи (кожа станет нежнее), немного пошлифуют шрамы, пятна, пигментацию – это немного освежит и омолодит Вашу кожу. Если же захочется ещё большего результата – то это уже пилинги и аппаратная косметология. Но это тема для совсем другого разговора.

Так что если Вы ждали лета не ради моря, а ради себя-любимой, то сильно огорчаться несостоявшемуся лету не стоит. Его с лёгкостью можно компенсировать в стенах салона красоты Диссар в Киеве, на границе районов Подол и Виноградарь. Там можно привести себя и во внешний, и в моральный порядок – СПА-процедуры и гидромассаж творят чудеса не только с нашей кожей, но и с нашими нервами.

Остаётся надеяться, что если Вы ждали лета и ради моря, то Вы любительница прохладной воды, ведь найти в Киеве зимой бассейн с такой же тёплой, как этим летом, водой, будет крайне непростая задача. Но и это тема для совсем другого разговора.