Если вы решили попробовать зарабатывать с помощью прогнозов на спорт, то первое, что вам потребуется это надежный ресурс, где можно найти статистические выкладки с результатами. Лучше всего, чтобы он был нейтральным не связанным ни с одной из букмекерских контор. В настоящий момент, наиболее удобным ресурсом является сайт https://odds.am. Помимо, результатов прошедших событий, здесь также можно найти сравнительную котировку ставок, которые дают различные букмекеры и выбрать наиболее выгодную. На этом полезность ресурса далеко не заканчивается. Обязательно ознакомьтесь с каждым имеющимся разделом, если вы собираетесь зарабатывать на ставках, то каждый из них будет для вас полезен.

В первую очередь, начинающий каппер должен определиться с типом ставок, которые он будет использовать, существует три типа ставок:

— Одиночные ставки.

— Экспресс.

— Система.

Далее подобно рассмотрим, каждый тип ставок.

Одиночные ставки

Данные ставки предполагают угадать исход одного определенного события. При этом событие может иметь от двух и более окончательных результатов. Естественно, что на наиболее прогнозируемые исходы будет более низкий коэффициент. В этом случаи сумма чистого выигрыша будет меньше ставки, так как на лидеров дают всегда меньше 2. Зарабатывать данным способом можно если ставить большие суммы либо делать большое количество ставок.

Экспресс ставки

В данном случаи речь идет о одной ставке сразу на несколько исходов. В этом случаи все коэффициенты перемножаются между собой. Однако если хотя бы один исход вы угадаете неверно сгорает вся сумма. Выигрыши на экспрессах могут быть достаточно весомыми, бывали случаи, когда игрокам удавалось выигрывать экспрессы с коэффициентом более тысячи. Вот только это происходит очень редко.

Системы

Тип ставок похоже на экспресс, только здесь заложена возможность на ошибочный прогноз. Количество возможных неудач варьируется самим игроком. Система обозначается двумя цифровыми символами. Например 2/4. Где “2” означает минимальное количество событий, которые необходимо угадать. “4” — общие количество событий. Однако если вы угадаете всего два события, то вы получите меньше, чем ставили. А если угадаете все события, то ваш выигрыш будет примерно в 4 раза меньше, чем если бы вы ставили экспрессом.

С чего начать новичку

Новичку конечно, лучше начать ставить с одиночных ставок. Для того, чтобы начать делать прогнозы необходимо определиться с видом спорта и критериям, на которые будет опираться ваш прогноз. Таких критериев существует очень большое количество, чем больше вы их задействуете, тем более надежным будет ваш прогноз. В качестве примера, по статистике вы видите, что команда много забивает дома, а в гостях играет строго от обороны. Следовательно, высока вероятность, что в ближайшем домашнем матче ей будет забито более двух мячей.