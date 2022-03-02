Ставки на баскетбол: основные правила и стратегии

В современных букмекерских конторах бетторам предлагается большое количество спортивных дисциплин. Линия топовых контор содержит более 50 видов сорта. Это позволяет игрокам ставить даже на такую экзотику, как скачки, собачьи бега, гэльский футбол или дартс. Но лидерство по популярности удерживает только несколько видов соревнований.

Бесспорно, футбол – самый востребованный вид спорта в линии любой конторы. Но и другие дисциплины постепенно подтягиваются. И, возможно, прогнозы на баскетбол завтра станут такими же популярными. Периодически такое наблюдается уже сейчас. Например, в зимний период многие футбольные чемпионаты берут паузу. В баскетболе же наоборот – в это время большинство турниров находится в разгаре. Игры на закрытых площадках позволяют проводить встречи независимо от времени года и погодных условий. Поэтому баскетбол трансляции привлекают внимание многих зрителей, а ставки на этот вид спорта всегда присутствуют в линии букмекерских контор.

Особенности ставок на баскетбол

Как и любая спортивная дисциплина, баскетбол имеет свои особенности. В связи с этим, возникают и нюансы при прогнозировании результатов матчей и заключении ставок. Перед началом игры в любой букмекерской конторе, советуется ознакомится с правилами расчета пари. Баскетбольные встречи, в отличие от футбольных матчей, как правило, рассчитываются с учетом дополнительного времени. Регламентом большинства турниров исключается ничейный результат. Если после завершения последней четверти на табло зафиксирована ничья, встреча переходит в овертаймы. Количество дополнительных периодов не ограничено. Игра идет до тех пор, пока не определится победитель. Исходя из этого, букмекерские конторы по умолчанию рассчитывают все исходы с учетом дополнительного времени. Такие рынки являются двухисходными. Это значит, что предлагаются ставки только на победу хозяев или гостей.

Если же беттор хочет заключить сделку на матч без учета овертаймов, такие рынки находятся в росписи. В этом случае уже предлагаются три варианта исходов. К ставкам на победу одной из команд добавляется ничья. Одним из достоинств баскетбольной линии считается постоянное присутствие матчей. Чемпионаты являются насыщенными, так как команды за одну неделю проводят до четырех встреч. Ставки на некоторые чемпионаты, например НБА, предлагаются даже в праздничные дни и 1 января. Такая регулярность матчей помогает бетторам более точно анализировать форму команд и предсказывать результаты будущих встреч. Ведь в учет берутся игры за короткий период времени, что позволяет оперировать актуальной информацией. По уровню коэффициентов баскетбольные события находятся в топ-3 почти во всех букмекерских конторах. Например, на игры НБА, Евролиги и некоторых европейских чемпионатов маржа опускается до 3-5%.

Стратегии ставок на баскетбол

Профессиональные бетторы в ставках на баскетбол используют проверенные стратегии. Среди наиболее популярных следующие:

догон;

коридоры;

вилки.

Догон – стратегия, классический вариант которой используется с коэффициентами приближенными к 2,0. Если предыдущее пари проиграло, беттор делает похожую ставку, но сумма сделки возрастает вдвое. Так происходит до тех пор, пока пари не сыграет. После победного купона игрок возвращается к изначальной сумме. Наиболее часто с догоном используются такие виды ставок:

на тотал по четвертям;

на форы по четвертям;

на победителя в четверти.

У тактики есть две интерпретации:

ставки с пониженными коэффициентами; ставки с повышенными котировками.

Первый вариант менее рискованный, но при проигрыше придется значительно увеличивать размер следующего пари, чтобы перекрыть потери от предыдущего. Играя по такой тактике можно потерять банк при серии неудач всего лишь из 3-5 ставок. Второй вариант предоставляет беттору возможность менее агрессивно повышать размер следующего пари. Ставки по такой стратегии проигрывают чаще, но высокие коэффициенты позволяют пережить более затяжную серию проигрышей. Коридоры используют в ставках на тоталы и форы. Чаще сделки заключают в разных конторах. При этом берутся противоположные исходы. Например, ТБ 160,5 и ТМ 167,5. Один из прогнозов пройдет в любом случае. Но если результативность команд попадет в указанный диапазон, беттор выигрывает сразу по двум ставкам. Вилки – единственная беспроигрышная стратегия. Бетторы ищут события, котировки на которые в разных конторах значительно отличаются. Это позволяет заключить пари на противоположные исходы и, независимо от результата, остаться в плюсе. Например, если букмекер А предлагает на победу хозяев коэффициент 2,1, а букмекер Б дает курс на триумф гостей за котировку 2,15 – это и есть классическая вилка. Но самостоятельно найти такие события в линии непросто. А специальные онлайн-сканеры предлагают результаты только после осуществления платной подписки. К тому же, игра на вилках приравнивается букмекерскими конторами к мошенничеству. За такие действия по отношению игроков предусмотрены разного рода санкции. Самые лояльные наказания – это порезки максимумов. Но в некоторых случаях букмекер может временно или на постоянной основе заблокировать игровой счет клиента.