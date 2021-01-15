Компании Игрософт удалось создать красочный, веселый игровой автомат Crazy Monkey, который сразу же после появления стал весьма популярным. Главная героиня слота — веселая мартышка — поможет игроку успешно преодолеть все преграды, поднимет настроение и подарит выигрыши. Правда, она весьма хитрая. Чтобы не попасться в ловушку, вести себя с ней надо осторожно. Но если повезет и вы подружитесь с ней, она вам вручит ценные подарки.

Бесплатная версия слота

В онлайн-казино Вулкан Платинум можно в игровые автоматы демо играть бесплатно. То же самое касается и игрового автомата Crazy Monkey. Бесплатная версия имеет схожие правила, приятную анимацию и оригинальное исполнение слота.

Слот был выпущен довольно давно, но по-прежнему остается популярным у игроков. Связано это с тем, что он способен подарить весьма крупные выигрыши и отличное настроение. Разобраться в правилах игры довольно просто. Интерфейс слота понятен даже тем игрокам, которые ранее никогда не играли в автоматы от этого разработчика.

Основные особенности игры

В автомате есть 5 катушек с тематическими картинками. В джунглях обитают разные животные: львы, змеи, порхают бабочки, — и растут ананасы. Именно эти изображения и будут появляться на барабанах. Из них будут составляться комбинации. Если на активной линии, которых в слоте 9, появится от 3 одинаковых картинок, игрок получит приз в соответствии с таблицей выплат.

На панели управления есть клавиши, при помощи которых можно установить индивидуальные настройки: число линий для ставок, размеры вложений.

При возникновении трудностей можно всегда нажать на кнопку «Help» и получить ответы на все вопросы. Также можно поставить автоматический запуск катушек, предварительно изменив необходимые настройки.

Любым полученным выигрышем можно попробовать рискнуть в особом туре, где нужно наугад выбрать ту карту, которая будет иметь наибольший номинал.

Специальная символика

Кроме тематических картинок, в слоте присутствуют специальные картинки, которые будут помогать игрокам получать большие выигрыши. Вайлд — магический тотем, который может заменять любой основной знак, тем самым составляя более выгодную комбинацию.

Знак Бонуса — обезьянка, которая запускает бонусный уровень. Главное собрать минимум три таких картинки, чтобы сыграть в увлекательную дополнительную игру. В ней будет два этапа. В первом игроку предстоит дергать за веревки. Если сверху падает банан, игрок получает приз и продолжает играть дальше. Но сверху может упасть и тяжелый предмет, который означает завершение этого тура.

Если удача на стороне игрока и он успешно потянул все 5 веревок, ему предстоит сыграть в супер-игру. Если повезет, то в ней можно выиграть 1 000 000 монет. Главное — сделать верный выбор и показать на тот ящик, за которым спрятан основной приз. Но если в этом раунде игрок проиграет, то все предыдущие награды сгорят.

Слот с обезьянками понравится всем гемблерам без исключения. Ведь он несет не только позитивный настрой, но и способен подарить большие выигрыши.