Стрит — это одна из комбинаций, которая приводит игрока в покер к победе. Как при составлении любых других комбинаций, составление стрита сопровождается различными нюансами, о которых мы сегодня расскажем. Для игры в покер, достаточно скачать GGPoker.

Стриты в покере бывают разные — стрит с использованием одной или двух карт вашей руки, а также «дырявый» стрит. Первые два вида думаю, вам понятны из названия, «дырявый» стрит — это комбинация, в которой не хватает некоторых аутов (карт из колоды).

Значимость стрита в покере

Согласно теории вероятности, составление стрита при наличии «дырявого» стрита после флопа, примерно равно 30%, то есть шансы на получение аута в этой ситуации, равны 1 к 3. вероятность сбора стрит — дро с одной картой, равна 16%, что почти на половину меньше предыдущего варианта.

С какими картами лучше составлять стрит? Хороший вопрос, на который можно ответить однозначно — это сильные карты без окна. Окно — это промежуток между значимостями карт находящихся в вашей руке, например, 5-7, в этом случае окно 6.

Почему окно снижает вероятность победы? Потому что без окна вы получаете больше шансов получить стрит, то есть комбинаций будет намного больше. Рассмотрим это на примере: предположим, что в вашей руке 5-6, таким образом, вы можете составить стрит следующими комбинациями: 2-4-3, 8-7-4, 3-7-4, 9-7-8.

Если в вашей руке будут карты для стрита с окном, например, 5-7, то Стрит вы сможете сложить при 4-6-8, 6-8-9,3-4-6. Обратите внимание, что в первом варианте количество комбинаций было равно 4, а во втором уже равно 3.

Если окно будет больше, например, 5-8, то вероятность сбора стрита будет ещё меньше, т.к. доступных комбинаций будет всего 2, это 4-6-7 и 6-7-9. Как видите, от того какие карты используются для дро-стрита, зависит от многих факторов, поэтому их учёт просто необходим.

Перед тем как надеяться на стрит и его значимость в покере, обязательно оцените вероятность составления этой комбинации у ваших противников. Например, если в вашей руке 2-3, а на борде 4-5-6, то вполне вероятно, что и у оппонентов состоялся стрит и возможно он сильнее, чем ваш.

Никогда не спешите, приступая к увеличению ставок, оценивайте не только победы, но и шанс проигрыша.