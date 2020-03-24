История ламп, которые используются для освещения в быту и промышленности, уходит в годы начала технического прогресса в мире. За это время сменилось несколько типов ламп, работающих на разных принципах и сегодня на рынке светового оборудования можно увидеть, в основном, лампы двух видов – энергосберегающие (люминесцентные) и светодиодные. В интернет-магазине «Лiнiя свiтла» представлены все образцы этих изделий, различной мощности и различного назначения.

Отличие люминесцентных ламп от светодиодных изделий

Энергосберегающие лампы. Принцип действия этих ламп основан на возбуждении электрического разряда в определенной газовой среде, заполняющей стеклянную колбу, которая может иметь различную форму. Применяют эти лампы в промышленности и в быту. Лампы этого типа потребляют немного меньше энергии, чем классические лампы накаливания, однако, популярность этих ламп сегодня сильно уступает светодиодным лампам. Светодиодные (Led) лампы – это тренд нашего времени. Эти изделия обладают таким большим количеством преимуществ перед всеми другими изделиями, что соревноваться с ними не может ни один осветительный прибор. В отличие от энергосберегающих ламп и тем более от ламп накаливания, светодиодная лампа потребляет в разы меньше электрической энергии. Светоотдача же у этих изделий в пять раз выше, чем у классических лампочек. Это особенность делает возможным до 80% уменьшить потребление лампой электричества, то есть, светодиодная лампа, имеющая мощность в 15 ватт с легкостью заменяет 100 ваттную лампу накаливания. Производителю утверждают, что светодиодные лампы могут работать до 50000 часов, что в десятки раз больше, чем все остальные типы источников света. Несмотря на то, что Led лампы стоят несколько дороже своих предшественников, в среднесрочной перспективе их покупка в интернет-магазине «Лiнiя свiтла» приносит ощутимую экономию в энергосбережении, и, соответственно, в денежных расходах. Плюс к этому, светодиодную лампу практически невозможно разбить. Она не может быть источником пожара, потому что не нагревается.

Приобрести светодиодные лампы любой мощности и габаритов можно в интернет-магазине «Лiнiя свiтла», где представлен широкий ассортимент этих изделий. Там же есть и большой выбор энергосберегающих ламп, однако при их покупке надо помнить, что служат они намного меньше, перегорают при частом включении и выключении и от перепадов напряжения в сети. Их не рекомендуется трогать руками, жир, оставленный пальцами, может стать причиной их выхода из строя. Эти лампы нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, поскольку в их составе есть ртуть.