Основные виды ставок на американский футбол

Американский футбол – это очень популярный в наше время вид спорта, у которого немало фанатов. Командная игра подразумевает под собой проведение соревнований на большом поле. Используется мяч овальной формы. Две команды из одиннадцати игроков пытаются заработать очки, перемещая его по полю или перехватывая мяч у соперников. Современная букмекерская контора 1хбет предлагает делать ставки на американский футбол и получать крупные награды в случае верного решения. Какие разновидности ставок на данный вид спорта можно выделить?

Ставки на матчи

Вы будете ставить на победу определенной команды в матче. Также можно прогнозировать разницу в очках или же общее количество очков в состязании.

Тоталы

Ставки в данной ситуации подразумевают под собой общее количество очков, которые забиты обеими командами в период состязания.

Форы

Вы будете делать ставки, учитывая форы. Одна из команд должна считаться фаворитом, чтобы ее победа была связана с конкретным отрывом.

Ставки на четверти

Беттер делает ставки на результаты отдельных четвертей матча. Также можно ставить на первую половину состязаний по американскому крикету.

Тоталы по командам

Игроки делают ставки на общее количество очков, которые были забиты одной конкретной командой.

Ставки на игроков

Вы можете ставить на индивидуальные достижения игроков. Это количество забитых Touchdowns, число передач и прочие показатели статического типа.

Пропозишены (специальные ставки)

Вы ставите на разнообразные специфические события во время матча. Сюда можно отнести количество фоллов, первый Touchdown и так далее.

Лайв-ставки

Ставьте в режиме реального времени по ходу игры. Это ваша возможность реагировать на изменения в игровой ситуации и принимать более грамотные решения.

Ставки на турниры

Вы ставите на победителя турнира или же лучшего игрока соревнования. Также можно подобрать более специфические ставки для крупных наград.

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