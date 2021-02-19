Tidal Riches в казино Вулкан Платинум

Интернет-казино Vulkan Platinum закупает новинки только от производителей, с которыми сотрудничает на постоянной основе. Таким провайдерам в рамках клуба дан зеленый свет на предоставление своей продукции сразу же после мирового релиза. Игровой аппарат Богатства Прилива появился в листинге азартного зала в течение 24 часов после объявления об окончании работы над этим долгожданным слотом. Морской симулятор был анонсирован еще в 2018 году. Пресс-служба проекта так красиво расписала его преимущества, что Tidal Riches можно смело назвать самой ожидаемой премьерой года. К чести разработчиков нужно сказать, что слот не разочаровал ни визуальными характеристиками, ни качеством механики.

Особенности интерфейса Tidal Riches

Разобраться с функционалом аппарата поможет демоверсия. Без нее сначала даже сложно понять, что происходит на сетке. Она состоит из 30 секций — 6 вертикальных рядов и 5 горизонталей. Изначально после запуска подсвечен только стандартный прямоугольник 3 на 5. Крайний правый барабан спрятан за пышной водорослью, а верхние горизонтальные ряды затемнены линией погружения. Активируются спрятанные секции только после того, как на сетке сформируется призовая комбинация. Как и во многих продуктах Novomatic, представленных в интернет-казино Вулкан Platinum, это цепочка не менее 3 одинаковых символов от левой стороны экрана.

Помогают собирать комбинации Дикие символы — среди морских обитателей, которым отведена роль стандартных элементов, они выделяются яркой надписью. Других специальных знаков у слота нет.

Условия получения фриспинов

Недостаток бонусов на сетке компенсируется эффектным сценарием. Как только игрок получит деньги от вращений, исчезнет помеха справа, а горизонтальные ряды прирастут на один. На место удаленных элементов упадут новые, благодаря которым снова могут образоваться комбинации. За каждый такой респин игрок получает 1 балл на накопительной шкале в верхней части дисплея. Как только активируется доска под раковиной-жемчужницей, пользователь получает серию бесплатных вращений.

На этот период на экране появится дополнительный символ. В сундуках будут спрятаны типовые элементы, но автоматика активирует наиболее удачный для данного сектора. Во время серии фриспинов можно заработать дополнительные бесплатные вращения по тому же принципу — накопить необходимое количество дополнительных прокруток.

Бонусом игрокам, которые выбрали этот слот из огромного листинга казино Вулкан Platinum, станет эффектная графика и приятный звук. Оценить эти характеристики можно даже в бесплатном режиме, который предоставляется всем посетителям официального сайта казино.