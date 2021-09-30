Торговых вендинговые автоматы от VendMarket – разновидности и особенности установки

С 2008 года компания Vend Market предлагает свои услуги по установке и обслуживанию торговых вендинговых автоматов. Сегодня компания стала лидером в своей отрасли и предлагает своим клиентам широкий ассортимент торговых автоматов от Saeco и Necta, а также итальянские ингредиенты высокого качества. Компания работает только с проверенными производителями продукции для торговых аппаратов, основными из которых стали Covim, Lavazza, Ristora.

Установите вендинговый автомат и получайте ежемесячную прибыль. Компания VendMarket предлагает широкий выбор вендингового оборудования в аренду. Для своих клиентов сотрудники компании предлагают выгодные условия сотрудничества, а также бесплатную установку торговых автоматов.

Для получения консультации можно связаться с менеджерами компании в телефонном режиме или оставить заявку на сайте. Опытные сотрудники предоставят полную информацию об автоматах и расскажут про условия сотрудничества. Деятельность компании ориентирована на удовлетворения потребностей клиента, таким образом установка торгового аппарата может быть выполнена в день заказа услуги.

Разновидности торговых автоматов

Компания работает с лучшими мировыми производителями торговых автоматов. Клиентам будет предложено ознакомиться с несколькими вариантами:

Надежные кофейные автоматы от SAECO и NECTA

Снековые автоматы с новыми функциональными решениями от компаний NECTA и UNICUM

Высоконадежные аппараты для уличного бизнеса с подачей газированной воды и кислородными коктейлями.

Установка торговых аппаратов

Установка торговых аппаратов включает в себя несколько этапов. Изначально клиент должен оставить заявку на сайте компании или по телефону. После получения заявки, менеджер связывается с клиентом и уточняет все детали. Далее происходит согласование места установки на территории объекта. Последний этап подразумевает подписание договора аренды.

Процесс установки вендингового аппарата подразумевает минимальные затраты по времени. Каждая из предложенных моделей от Vend Market удобна в эксплуатации. Установка торговых автоматов возможна на складах, заводах, таксопарках, общественных местах, спортивных центрах и это далеко не весь список. Сотрудники компании гарантируют своевременную замену ингредиентов, и торговый автомат будет постоянно выполнять свое функциональное назначение — обеспечивать напитками или фасованной продукцией.