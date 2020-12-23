Умным городам необходимо будет бороться с продолжающимися последствиями пандемии COVID-19 в 2021 году, одновременно реагируя на стихийные бедствия, такие как лесные пожары в и повседневные чрезвычайные ситуации. Одно из событий, которое поможет муниципалитетам в этом отношении, является более широкое использование сетей Интернета вещей (IoT). По данным Deloitte, в мире насчитывается почти 20 миллиардов устройств IoT.

Наиболее важным направлением для этой технологии является общественная безопасность, которая требует точных и своевременных данных о событиях, чтобы агентства могли реагировать быстро, безопасно и эффективно. Умные города и видеонаблюдение, использующие устойчивые инструменты, могут продвинуть общество вперед в наступающем году.

Видеонаблюдение и безопасность

Экстренные службы улучшат охват и взаимодействие с населением в 2021 году с помощью практических передовых технологий. Обеспокоенные граждане могут связаться со службами экстренной помощи с помощью текстовых сообщений, социальных сетей и мобильных приложений. Диспетчеры могут точно определять местонахождение вызывающих абонентов в одно мгновение с помощью расширенных возможностей мобильного определения местоположения (AML) своего смартфона и использовать фотографии или видео с места происшествия для информирования о решениях и обновления ответчиков, кстати в магазине видеонаблюдения можно посмотреть обзоры на последние модели.

Затем подключенные навигационные системы видеонаблюдения прокладывают самые быстрые и безопасные маршруты к месту происшествия. Интеллектуальные светофоры могут даже гарантировать, что их маршруты свободны. Все эти инновации в реальном времени помогут спасти жизни.

Использование расширенной аналитики в сфере общественной безопасности отстает от использования в бизнесе и даже в других областях государственной службы, но быстро догоняет. Анализ операционных данных помогает улучшить обслуживание и благополучие персонала за счет согласования ресурсов и балансировки рабочих нагрузок с учетом структуры спроса.

Расширенная аналитика по видеонаблюдению также помогает реагировать на чрезвычайные ситуации с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, обеспечивая непрерывную автономную оценку данных, проходящих через центры экстренного вызова. Если обнаружена закономерность или аномалия, диспетчеры будут предупреждены о развивающихся ситуациях, чтобы они могли вмешаться раньше, чтобы локализовать проблемы и даже предотвратить некоторые трагедии.