Винтовка CZ 512 22 LR: преимущества и характеристики

Спортивная стрельба — это распространённое увлечение. Однако для того, чтобы это занятие приносило больше удовольствия, необходимо приобрести качественную винтовку. Идеальным вариантом является образец cz 512. Данное оружие имеет малый калибр и свободный затвор. Его основной отличительной чертой от автоматических механизмов является то, что за одно нажатие можно произвести один выстрел.

Главным предназначением этого оружия является получение навыков стрельбы, а также тренировка ловкости. Оружин подойдет для охоты, а также спортивной стрельбы. Карабин имеет высокую кучность. Расстояние между попаданиями по мишени будет небольшим. Вы можете cz 512 купить для обеспечения себе комфортных занятий спортивной стрельбой.

Корпус карабина сделан из дерева. Винтовка прекрасно лежит в руке, и очень комфортна в использовании. Она отличается компактными размерами, так что пользоваться этим оружием может любой человек вне зависимости от возраста и пола. Такая винтовка подойдет для использования даже маленькими детьми. Ствол покрыт пластиком, что позволяет снизить удар во время выстрела. Это очень важно, поскольку многие начинающие стрелки испытывают дискомфорт, когда после выстрела винтовка отдает им в плечо. С данной винтовкой вы сможете узнать, что такое отдача от выстрела и не получить физических повреждений или дискомфорта во время стрельбы.

Верхняя часть ствола выполнена из легкого сплава, поэтому карабин отличается небольшим весом. Длина ствола составляет 54 см, масса винтовки немного превышает 2 кг. Длина оптимальная для того, чтобы обеспечить комфортные тренировки и принять участие в соревнованиях. Планка очень удобная, поэтому установить оптический прицел будет просто. Нажатие на курок происходит плавно, это обеспечивает более высокую точность выстрела.

Главным преимуществом данной модели является то, что она позволяет поставить оптический прибор для стрельбы по мишени. Это обеспечивает более высокую меткость. Также винтовка отличается небольшими габаритами, простотой использования затвора, легкостью. За ней очень легко ухаживать. Для такой модели можно приобрести самые обычные недорогие патроны. Наличии оксидного покрытия защищает винтовку от испарений и перепадов температур. Большим плюсом является и то, что винтовка имеет доступную цену. Она прекрасно подойдет для новичков.