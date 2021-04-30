Встраиваемые сейфы для бытового и офисного использования

Для надежного хранения документов, ценных бумаг, наличных денег используется сейф. Наиболее удобная в бытовом использовании модель – встраиваемая. Это обусловлено возможностью скрыть сейф от посторонних глаз. Недостаток – при недостаточной толщине стен установить сейф встраиваемый в стену будет невозможно. Стандартная толщина плит в жилых домах варьируется от 200 до 250 мм.
Достоинства встраиваемого сейфа
Такая модель обладает большим количеством преимуществ:
- Помогают сэкономить пространство в помещении;
- Не бросаются в глаза, их можно прикрыть настенной картиной или панно;
- Нет возможности вынести его из помещения, в котором он установлен.
Встраиваемые сейфы VALBERG AW, изготавливаемые компанией «ПРОМЕТ» одобрены Российской ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности.
Модель VALBERG AW
Данная модель выполнена из особо прочной стали, н которую нанесено порошковое покрытие светло-серого оттенка. Сейф может быть использован как в квартирных, так и в офисных помещениях. Работает трехсторонняя ригельная система запирания, замок надежно защищен от высверливания, внутренние петли усилены. Модель оснащена устройством для армирования в стену, что гарантирует надежность крепления.
Вся линейка сейфов соответствует ГОСТ Р 55148-2012. По отношению к устойчивости к вскрытию им присвоен класс S1. Существуют рекомендуемые максимальные суммы хранения наличных средств:
- 250 000 рублей – небольшие организации и индивидуальные предприниматели;
- 1 000 000 рублей – физические лица.
Сейфы линейки VALBERG AW-1 также соответствуют стандарту, обладают классом надежности S2. Рекомендуемая максимальная сумма для хранения наличных средств для физических лиц – 600 000 рублей.
На выбор покупателю представлено два варианта замка – ключевой KABA MAUER или кодовый PS 300/E01, разработанный и изготовленный компанией «ПРОМЕТ».
Вся линейка сейфов прошла необходимые испытания – попытки взлома, вскрытия, тест на устойчивость к струйному бурению и использованием алмазных наконечников, тесты на огнеупорность.