Встраиваемые сейфы для бытового и офисного использования

Для надежного хранения документов, ценных бумаг, наличных денег используется сейф. Наиболее удобная в бытовом использовании модель – встраиваемая. Это обусловлено возможностью скрыть сейф от посторонних глаз. Недостаток – при недостаточной толщине стен установить сейф встраиваемый в стену будет невозможно. Стандартная толщина плит в жилых домах варьируется от 200 до 250 мм.

Достоинства встраиваемого сейфа

Такая модель обладает большим количеством преимуществ:

Помогают сэкономить пространство в помещении;

Не бросаются в глаза, их можно прикрыть настенной картиной или панно;

Нет возможности вынести его из помещения, в котором он установлен.

Встраиваемые сейфы VALBERG AW, изготавливаемые компанией «ПРОМЕТ» одобрены Российской ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности.

Модель VALBERG AW

Данная модель выполнена из особо прочной стали, н которую нанесено порошковое покрытие светло-серого оттенка. Сейф может быть использован как в квартирных, так и в офисных помещениях. Работает трехсторонняя ригельная система запирания, замок надежно защищен от высверливания, внутренние петли усилены. Модель оснащена устройством для армирования в стену, что гарантирует надежность крепления.

Вся линейка сейфов соответствует ГОСТ Р 55148-2012. По отношению к устойчивости к вскрытию им присвоен класс S1. Существуют рекомендуемые максимальные суммы хранения наличных средств:

250 000 рублей – небольшие организации и индивидуальные предприниматели;

1 000 000 рублей – физические лица.

Сейфы линейки VALBERG AW-1 также соответствуют стандарту, обладают классом надежности S2. Рекомендуемая максимальная сумма для хранения наличных средств для физических лиц – 600 000 рублей.

На выбор покупателю представлено два варианта замка – ключевой KABA MAUER или кодовый PS 300/E01, разработанный и изготовленный компанией «ПРОМЕТ».

Вся линейка сейфов прошла необходимые испытания – попытки взлома, вскрытия, тест на устойчивость к струйному бурению и использованием алмазных наконечников, тесты на огнеупорность.