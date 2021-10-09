Выбираем кровати для детей: на что стоит смотреть в первую очередь

Каждый ребенок мечтает о своей комнате и родители, у которых есть возможность, конечно же, осуществляют их мечту. Как только заканчивают с ремонтом, начинают подбирать мебель в комнату. В обустройстве комнаты кровать занимает первое место именно к ее выбору нужно относиться со всей ответственностью. Очень важно приобрести в магазине https://wowin.ua/divani для ребенка кровать, которая имеет сертификат качества. Между собой они отличаются материалом и конструкцией.

Какая должна быть кровать?

Они имеют несколько основных отличий:

Кровати изготовляют из натуральных материалов.

Размер мебели должен соответствовать возрасту и росту ребенка.

Кровати могут иметь дополнительные элементы безопасности.

Кровати не должны иметь выступов, трещин и заусениц. Они обязательно должны быть ровными и полностью безопасными.

Прежде чем укладывать ребенка спать на новую мебель, ее нужно обязательно проверить на устойчивость. Также нужно удостовериться в надежности сборки и качестве крепежей.

Стоит отметить, что кровати для детей из дерева и не только обязательно должны быть оборудованы специальными бортиками или другими преградами, которые не будут позволять ребенку во время сна упасть. Такие требования касаются не только двухъярусных кроватей, но и одноярусных.

Виды кроватей

На сегодняшний день существует огромный выбор детских кроватей. Однако среди них есть модели, которые пользуются большей популярностью:

Типичные модели.

Модульные.

Выкатные.

Тематические.

Преимущества и недостатки детских кроватей

Спальное место для ребенка должно быть безопасным. Она должна быть выполненной из натурального материала, иметь бортики и крепкий каркас. Кроме этого, кровати могут быть оборудованными выдвижными ящиками, а иногда и столиком. В том случае если в семье двое детей экономней будет приобрести двухъярусную кровать. Она станет не только местом для сна, но и полностью заменить игровую зону.

Недостатком кроватей может быть материал, из которого она сделана. Также если в конструкции имеются другие элементы, например пластик, то от такой кровати лучше отказаться.

Выбор кровати

Для того чтобы детская кровать смогла прослужить ребенку длительное время, ее необходимо правильно подобрать, а именно:

Размер кровати должен соответствовать возрасту малыша.

Во время покупки нужно спросить сертификат качества.

Необходимо проверить наличие всех деталей, необходимых для сборки.

Материал, из которого сделана кровать, должен быть покрытым краской или лаком. Они не должны быть токсичными, так как это может быть опасным для здоровья ребенка.