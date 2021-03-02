Wheel of Fortune в Rox Casino – игровой автомат по мотивам популярного американского шоу

Почти сорок лет на американском телевидении транслировалась популярное шоу под названием «Колесо Фортуны». Эмулятор Wheel of Fortune, разработанный компанией Big Time Gaming, как раз посвящен данному телешоу.

Описание игрового автомата

Механика игрового автомата, в который можно играть на Rox Casino, основана на так званой технологии Megaways . Слоты с такой механикой при каждом вращении имеют разное количество символов. И чем больше символов при этом будет на барабане, тем выше вероятность формирование выигрышной комбинации. Линия минимум из трех одинаковых символов будет считаться выигрышной. Причем, комбинация должна быть сформирована с лева на право. Запустить слот можно как в мобильном приложении казино, так непосредственно в самом интернет браузере. Минимальная сумма ставки составляет 20 евро центов. Максимум можно поставить 200 евро. В настройках игрового автомата можно активировать автоматический режим вращения барабанов. Или же каждый спин можно запускать вручную. Также слот поддерживает запуск в демонстрационном режиме. Такой режим идеально подойдет для новичков, которые только делают свои первые шаги в мире азартных игр.

Специальные символы

Символ Wild в игре является диким. И может служить заменой любым другим простым символам. Стоит отметить, что на крайних барабанах дикий символ не появляется. Также дикий знак в данном эмуляторе обладает еще одной интересной особенностью. Случайным образом он может расширяться и занимать от одного до трех барабанов. Разумеется, в таком случаи вероятность выигрыша существенно возрастает.

Scatter. Как уже понятно из названия, данный символ является знаком разброса. Выпадение минимум трех таких символов на игровом поле активирует этап бесплатных вращений. Количество фриспинов зависит от количества выпавших знаков разброса.

Бонусные опции

На этапе бесплатных вращений действует специальный символ расширения. При его выпадении число символов на барабанах будет увеличиваться. Что является крайне полезной опцией для игровых автоматов с механикой Megaways. И если барабаны будут расширены на максимальную высоту, игрок получит перезапуск бонусного раунда.

Резюмируя, можно сказать, что «Колесо Фортуны» достаточно увлекательный и функциональный игровой автомат, изюминкой которого является механика Megaways.