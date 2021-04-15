Зачем нужны бонусы в онлайн покере

Одним из показателей респектабельности современного покер-рума является его посещаемость пользователями (трафик). Поэтому для привлечения покеристов любого уровня во всех покерных онлайн клубах применяются самые различные виды поощрений. Одни из них позволяют играть без собственных вложений, другие помогут вернуть часть рейка, а участие во фрироллах и программах лояльности позволит игроку не только получить игровой опыт, но и заработать немалые деньги.

Сегодня бонусы в онлайн покере являются неотъемлемой частью игры, делающей ее более выгодной и привлекательной. Эти вознаграждения можно разделить на два вида:

бездепозитные;

депозитные!

Первая категория бонусов является самой выгодной, так как не требует для их получения предварительного пополнения счета. Она прекрасно подойдет новичкам, которые не располагают большим опытом игры. Не так много румов предлагают своим клиентам бездепы а если и предлагают, то на довольно жестких условиях.

Один из самых лучших вариантов демонстрирует покер-рум скачать GGPokerok, не так давно открывший свои двери для русскоязычной публики. Получить $11 бездепозитного бонуса здесь может каждый новичок, прошедший верификацию своего аккаунта. Призовая сумма будет считаться отыгранной, если покерист наберет $11 рейка или прокрутит 20 раз эту, или адекватную ей сумму в другой валюте за кэш-столами. Бездепы в GGПокерОк могут получить и старые клиенты рума, выполнившие определенные условия.

Самыми распространенными подарками на покерных онлайн-площадках являются бонусы на депозит. Обычно они предоставляются за первое пополнение счета на сумму не меньше $10-$20 и достигают 100-200% от величины первого депозита. Их можно получить в виде:

турнирных денег, позволяющих принять участие в определенных ивентах;

призовых денег, зачисляемых игроку на счет по мере набивания рейка;

билетами на некоторые турниры или на фрироллы!

Первый вид поощрения — самый выгодный, так как бонусные средства можно использовать сразу, без выполнения каких-либо условий. Максимальная сумма предлагаемых средств устанавливается администрацией рума. Так, в упомянутой выше комнате GGПокерОк каждый вновь зарегистрированный пользователь при пополнении счета на $20+ может выбрать денежный приз в размере 100% от совершенного депозита, но не более $600 или выбрать такую же сумму билетами на турниры МТТ и спины. На отыгрыш денежного поощрения отводится 90 дней, при этом выплаты засчитываются по $5 за $20рейка.

С точки зрения игрока бонусы имеют свои плюсы и минусы, поэтому их получение всецело зависит от желания пользователя. Получить призовую сумму довольно легко, и в истории покера бывали случаи, когда благодаря бонусным средствам покеристы впоследствии зарабатывали миллионы.

Но это скорее исключение, чем правило. На самом деле отыгрыш бонуса — не такое простое дело, если игрок намеревается выполнить все условия и забрать призовые деньги себе. Для этого ему понадобится пройти обязательную верификацию, вложиться в довольно ограниченные сроки и стабильно проявлять игровую активность.