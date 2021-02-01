В сети не так много хороших платформ, которые предоставляют бесплатные онлайн-услуги. Трудно найти инструмент, который может выполнять несколько различных операций. Для этого мы и создали EEZZEE.IO. Это платформа, удовлетворяющая все потребности и пожелания пользователей. Платформа позволяет с легкостью выполнять различные операции. EEZZEE.IO имеет многочисленные преимущества, которые делают этот инструмент удобным, полезным, а значит и популярным среди пользователей.

Какие функции имеет эта платформа? Прежде всего, EEZZEE.IO это удобный конвертер в PDF. С помощью этого инструмента можно трансформировать различные типы файлов. Загружайте и конвертируйте в PDF ссылки, файлы HTML, текстовые файлы, Microsoft Office, изображения. Этот конвертер позволяет соединять несколько графических файлов в один документ PDF, а также объединять несколько файлов PDF. Процедура преобразования файлов чрезвычайно проста. Просто выберите операцию, загрузите файл, который нужно изменить, нажмите кнопку «конвертировать» и подождите около минуты, пока файл PDF не будет готов.

EEZZEE.IO это также и онлайн-редактор изображений. Инструмент поддерживает множество форматов графических файлов: BMP, EPS, GIF, HDR, EXR, ICO, JPG, PNG, SVG, TGA, TIFF. Редактируйте фотографии быстро и легко!

Нужно создать диаграмму? Сделайте это с помощью EEZZEE.IO. Создавайте графики, всего в несколько кликов. Как это работает? Выберите тип диаграммы, которую вы хотите создать (горизонтальная гистограмма, вертикальная гистограмма, гистограмма с накоплением, ступенчатая линия), измените количество столбцов и строк в соответствии с вашими требованиями, заполните таблицу своими данными и подождите несколько секунд, пока диаграмма генерируется.

Кроме этих операций, есть еще одна функция, которая будет доступна в ближайшее время. Сейчас наш новый конвертер аудиофайлов находится на этапе разработки. Инструмент обеспечит быстрые и простые преобразования аудиофайлов. Этот конвертер будет совместим со всеми основными аудио форматами.

Почему EEZZEE.IO является лучшим решением для вас? Для того чтобы использовать эту платформу, не нужно ничего устанавливать. Все операции успешно выполняются в браузере. Вы можете применить этот инструмент независимо от того, какой браузер вы используете. Услуга бесплатная. Выполняйте неограниченное количество операций и ничего за это не платите. Регистрация не нужна. Никаких личных учетных записей. Просто откройте страницу и запустите операцию. Мы не храним личные данные. Безопасность гарантируется. EEZZEE.IO может легко использовать каждый.