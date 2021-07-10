Знакомый интерфейс и новые фишки Hit Slot

Hit Slot – один из ведущих игровых автоматов молодой, но уже всемирно известной компании Endorphina. Разработка 2020 года пришлась по вкусу любителям азартных игр и это не удивительно: в Hit Slot в Jet Casino в Казахстане https://ulttykmuragat.kz/ легко играть, интерфейс очень приятный, реальные выигрыши и возможность приумножить свои доходы. Также важным преимуществом для игроков является высокий уровень отдачи – 96%, 5 вращающихся барабанов и 100 линий выплат.

Чем еще порадовали игроков создатели Hit Slot?

Многим приглянулся интерфейс игрового автомата. Помимо современных доработок, в целом качественного дизайна, на мониторе игрока ожидают знакомые классические символы ягод. Разработчики прибегли к созданию такого дизайна, чтобы игроки не отвлекались на новый интерфейс и полностью могли сосредоточиться на процессе. У Hit Slot доступно три режима: бесплатный демо, автоматический и «быстрый спин».

Правила, как и интерфейс, классические и простые: слева направо «поймать» от трех одинаковых символов в линейке. Стоимость одного вращения может варьироваться от незначительного 1 евро до более крупных ставок в 1000 евро. Игрок сам определяет ставку в зависимости от ожидаемого выигрыша.

Новые символы

Теперь что касается бонусной части. Разработчики из Endorphina решили, что стандартных ягод будет недостаточно для создания интересного игрового пространства. Поэтому помимо фруктов, в Hit Slot есть два дополнительных символа, которые помогают игроку.

Scatter – золотой кубок. В отличие от ягод, даже если его изображение выпадает не подряд, он все равно принесет игроку выигрыш, главное, чтобы в строке было три символа.

Wild – отзеркаленный значок 2020. Может принести самостоятельный выигрыш, или заменить собой любой символ, кроме Scatter.

Игра ва-банк

Hit Slot имеет функцию игры «ва-банк». Игрок может увеличить свой выигрыш, нажав на кнопку «риск-игра». В этом случае автомат предложит выбрать одну из четырех карт. Если номинал выбранной карты окажется больше, чем на карте дилера, то выигрыш будет увеличен, если меньше – то игрок теряет все заработанные деньги.

Положительное ли это нововведение – каждый решает для себя сам в зависимости от своего везения и азарта.

Из минусов автомата можно выделить отсутствие бонусных раундов. Весь выигрыш будет зависеть исключительно от предусмотренных в Hit Slot символов. Однако, даже без дополнительных уровней, автомат хорошо зарекомендовал себя в игровом поле и нашел своих фанатов.