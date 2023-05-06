Bitmore.com.ua — беспроблемный обмен крипты

В условиях современного мира криптовалюта оказалась тесно вплетена в экономику и даже в повседневную жизнь. Криптовалютный кошелек есть практически у всех, но как держать криптовалютные операции под контролем в режиме 24/7? В этом помогает ресурс Bitmore.com.ua. Он предлагает обмен Bitcoin, Etherium, USDT на наличные и обратно, все быстро и удобно.

Как совершить обмен без проблем

Для этого достаточно заполнить простую форму на сайте https://bitmore.com.ua/, указав валюту передачи и поучения, а также город, страну и сумму. Заявка будет обработана в максимально короткие сроки. При этом клиент может быть уверен в том, что все будет просто, но к его запросу отнесутся с максимальной ответственностью.

Компания работает на рынке криптообмена с 2017 года, при этом ее услугами пользуются не только в Украине, но и в Европе. Она работает во многих городах Украины и в крупнейших столицах мира. Переводить активы из одной страны в другую без использования SWIFT, SEPA и других платежных сервисов — это удобно, особенно тогда, когда по любым причинам требуется конфиденциальность. Для покупки криптовалюты не потребуется паспорт или идентификация.

Что предлагает лучшая криптообменная компания

Для клиентов это решение будет лучшим по многим параметрам, поскольку они могут не только использовать обменник сами, но и зарабатывать на реферальной программе, привлекая новых клиентов. Само интересное, что для регистрации потребуется только телеграмм-аккаунт, что позволяет сохранять конфиденциальность. Накопленные бонусы выводятся по первому требованию.

Все, кому требуется перевести деньги в разные уголки мира или совершить криптообменные операции, могут быть уверены в том, что они получают лучший сервис.Обмен совершается мгновенно, при возникновении вопросов всегда можно связаться с компанией через телеграм. За пять лет работы у нее были только довольные клиенты, все, что требуется от заказчика услуги — сформулировать запрос, который и будет выполнен.

Подача заявки на вывод занимает не больше 3з секунд, обрабатывается она также максимально быстро.

На сайте компании можно ознакомиться с правилами Bitmore.com.ua и узнать все подробности, которые интересуют клиента. От него ничего не скрывают и он может быть уверен в том, что операции совершаются честно и прозрачно, компания несет за них полную ответственность. Доверие клиентов — то, чем в Bitmore.com.ua дорожат больше всего.