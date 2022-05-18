Как можно стабильно зарабатывать на криптовалютах?

Зарабатывать на криптовалютах не так трудно, как может показаться. Достаточно собрать и проанализировать доступную в Сети информацию и обзавестись необходимыми ресурсами: вычислительными мощностями, стартовым капиталом, востребованными токенами. Выгоднее всего работать не самостоятельно, а на специализированном ресурсе (например, Fenix Trade) или с компанией единомышленников. Основные способы заработка на крипте — далее.

1. HODL

Аббревиатура, обозначающая название этой стратегии, расшифровывается как «купить и держать (HODL)». Пользователи, которые уверены в том, что в будущем криптовалюты будут только дорожать и завоюют глобальную перспективу, скупают всю доступную им крипту и больше не выпускают ее в обиход, ожидая повышения ее стоимости. Обвалы на рынке (пример — снижение цены биткоинов после ужесточения регулирования в Китае) — время их максимальной активности. Какую прибыль принесет такая стратегия и будет ли она прибыльной вообще, покажет время.

2. Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля — это совершение сделок с использованием определенных последовательностей действий, разработанных для разноплановых ситуаций. Эта методика работы на фондовом рынке появилась в 1998 году. Ее сразу же стали использовать хедж-фонды и другие крупные игроки рынка ценных бумаг. Первое, что следует сделать тому, кто собирается работать по алгоритмам, — разбить задачу на ряд более мелких. Это позволяет подобрать наиболее подходящую для конкретной ситуации методику работы и минимизирует влияние каждого из игроков по отдельности на поведение актива.

В алгоритмической торговле чаще всего используются:

технический анализ;

корреляционный трейдинг;

фронтраннинг;

арбитраж;

торговля волатильностью.

3. Майнинг

Майнинг чаще всего связывают с «добычей» биткоинов. Однако сейчас появилось много других, правда, не настолько раскрученных криптовалют, которые можно получить по тому же принципу. Суть майнинга состоит в том, что пользователи получают вознаграждение за создание новых структур системы. Эмиссия криптовалюты происходит, когда пользователю удается создать новую структурную единицу в системе с определенными параметрами. Поскольку генерация параметров осуществляется в случайном порядке, заранее предсказать появление нужных характеристик и выдачу системой биткоинов невозможно. Повысить вероятность получения вознаграждения помогает увеличение мощностей собственной системы: чем больше блоков будет сгенерировано, тем вероятнее, что получится «правильный» блок.

4. Стейкинг

Стейкингом называется способ пассивного заработка на рынке криптовалют. При этом пользователи, владеющие определенным количеством монет, хранят их на PoS-алгоритме (Proof of Stake). Это дает возможность блокчейн-системе работать, за что она их вознаграждает. В сравнении с майнингом стейкинг гораздо менее ресурсоемкий — не требует серьезных вычислительных мощностей и большого количества электричества. Однако работать в этом направлении смогут лишь те, кто уже владеет определенным количеством крипты. Причем чем ее больше, тем выше вероятность получать прибыль.

5. NFT

NFT — это учетная единица, предназначенная для создания цифровых слепков любых предметов. Ее еще называют невзаимозаменяемым токеном. Это могут быть гифка, музыка, фотография, картина — словом, что-то уникальное. Их продают и покупают на аукционах, а хранят в блокчейне. NFT-токены неповторимы, неразделимы, существуют в единственном числе каждый. Их очень трудно, практически невозможно взломать. NFT позволяет надежно хранить и выгодно продавать такие редкие вещи, как первое СМС, первый твит Джека Дорси (основателя Twitter).