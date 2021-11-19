Как новичку в беттинге начать зарабатывать на ставках

Каждый игрок, который делает ставки в букмекерской конторе, желает заработать. Для разбирающихся в спорте людей все кажется простым: нужно определить фаворита, сделать пари и получить свой выигрыш. Но на практике все оказывается гораздо сложнее.

Букмекерские конторы точно определяют шансы соперников, а также закладывают в коэффициенты определенный уровень комиссии. Это еще больше усложняет получение прибыли на дистанции. А именно в длительном периоде нужно оценивать эффективность сделанных ставок, так как за кратковременной серией выигрышей может последовать полоса неудач.

Как показывает практика, верно определить шансы команд или спортсменов не так просто. Для этого требуется анализ большого количества факторов. О некоторых из них новички в беттинге даже не задумываются. Но опытные прогнозисты обращают внимание даже на мельчайшие детали. Например, аналитики сайта Scores 24 прорабатывают события очень тщательно, оперируя самыми актуальными данными. Плодами такого анализа может бесплатно воспользоваться каждый, посетив раздел «Прогнозы на спорт завтра». Здесь публикуются предсказания по таким дисциплинам:

футбол;

ММА;

баскетбол;

теннис;

CS:GO;

хоккей;

снукер;

волейбол.

Но даже пользуясь готовыми прогнозами, нужно подходить к ставкам ответственно и соблюдать финансовую дисциплину. Опытные игроки советуют новичкам относиться к беттингу, как к азартному виду развлечений и выделять для этого сумму средств, которые не жалко проиграть. Особенно важно сохранять самоконтроль после проигрышей или крупных выигрышей.

Коварство крупных выигрышей

Серия выигрышных ставок иногда оказывает негативный эффект для финансовой дисциплины игроков. Особенно это сказывается, если удается сорвать крупный куш. Впоследствии бетторы часто начинают повышать сумму пари, что приводит к проигрышу всех средств на счету при первой же полосе неудач.

Поэтому, независимо от результатов игры, не стоит отклоняться от намеченной финансовой стратегии. Не нужно стремиться к быстрому отыгрышу, или резко увеличивать ставки после выигрышей. Особенно опасны сделки ва-банк.

Чтобы соблюдать финансовую дисциплину, рекомендуется заключать пари флэтом. Это самая сбалансированная стратегия, которая активно используется даже опытными капперами. Ее суть состоит в том, что игрок заключает сделки на одинаковые суммы или на фиксированный процент от игрового банка. Это позволит дольше сохранить средства на счету.

Как заработать в ставках на футбол

Футбол – самая популярная дисциплина в линии букмекерских контор. Большинство бетторов пытается заработать именно на данном виде спорта. Связано это с тем, что найти информацию о футбольных матчах проще, нежели на игры других соревнований.

Но зарабатывать на футболе нелегко. Хоть матчи освещаются хорошо, это выгодно не только для бетторов, но и для букмекерских контор. Аналитики беттинговых площадок достаточно точно определяют шансы команд и обыграть БК в ставках на топовые матчи сложно. А на менее востребованные турниры, в котировки закладывается повышенная маржа.

Но выигрывать на ставках на футбол можно с помощью специализированных сервисов. Одним из таких является Scores 24. Здесь предлагаются бесплатные прогнозы на большинство видов спорта, но больше всего предсказаний публикуется именно для футбольных встреч.

На сайте можно найти советы как на топовые игры, так на события из низших дивизионов или малоизвестных чемпионатов. Например, на Scores 24 встречаются прогнозы даже на такие турниры по футболу, как юношеский чемпионат Португалии или второй дивизион Саудовской Аравии.