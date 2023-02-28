Накрутка лайков ВКонтакте, или как подняться в ТОПе

ВКонтакте — одна из крупнейших социальных сетей в российском интернете. Она является одним из лидеров среди подобных аналогов по посещению пользователей нашей страны. После блокировки многих иностранных ресурсов – это довольно перспективная площадка для привлечения клиентов, продаж и коммуникации с аудиторией.

Таким образом, повышение охвата на публикациях ВКонтакте является приоритетной задачей для пользователей. Что такое “Лайк”. Определение слова Like – [англ. нравиться, любить; перевод — прим. пер.].

Проще говоря – это способ выразить свое одобрение и отметить понравившийся пост, комментарий, фото или видео.

Причины накрутки лайков в ВК

Даже новички знают: чем выше количество оценок в соц. сети, тем лучше. Они давно стали важным показателем для предпринимателей и блогеров, которые не просто проводят в ней свое время, а используют площадку – для заработка.

Исследуя число оценок, владелец площадки будет понимать, что интересно юзерам, а что нет. Свое внимание на количество сердечек обращают не только пользователи, но и рекламодатели. Их задача – это реклама услуг и товаров через популярные аккаунты.

Простые юзеры тоже стремятся повысить число лайков, чтобы прихвастнуть перед друзьями и потешить собственное эго популярным аккаунтом. Отсюда и причины, почему людям нравится большое количество лайков. Таким образом, это один из важных критериев индикатора популярности, который лучше не игнорировать. Если их недостаточно, следует приложить свои усилия, дабы повысить данный показатель.

Подъем страницы или сообщества в рейтинге

Чем больше отметок “Нравится” – тем выше страничка в поиске. Это особенно важно в том случае, если вы планируете зарабатывать на ней или что-то рекламировать на своей стене или группе VK.

Все группы и страницы людей ранжируются по охвату – сверху в поиске всегда находятся наиболее популярные.

Накрутка лайков ВКонтакте – это основная SMM-услуга. Она повысит Вам статус профиля будь то страничка или сообщество в соц. сети, в которой требуется повышение позиций спроса на аккаунт среди конкурентов.

Оценки записей являются проявлением одобрения или комплимента.

Интернет-пользователи ставят их под публикациями, которые им понравились по весьма разным показателям. Они могут говорить о популярности страницы, сообщества или определенного поста в целом.

Чем их число выше, тем больше люди будут заинтересованы данным контентом. На Вас начнут подписываться, что благоприятно влияет на продвижение аккаунта, на раскрутку и продвижение бизнеса.

У многих юзеров включена «умная лента» (система, которая анализирует действия пользователя. На основе собранных данных инструмент узнает, что интересно человеку и какой материал предлагать).

И для улучшения выдачи поста нужно увеличивать ее показы. Чем больше оценят публикацию, тем больше ее увидят другие люди ― друзья во ВКонтакте тех, кто оценил запись.

Накрутка лайков в несколько раз повышает охват рекламы.

Главные причины накрутки:

для привлечения большого числа на аккаунт уникальных посетителей;

повышение популярности страницы или группы;

повышение собственной самооценки и статуса среди окружающих, удовлетворение амбиций;

для участия в конкурсе или розыгрыше, где главный показатель участия – оценка публикуемого Вами поста;

улучшить позиции в умной ленте, показать потенциальным подписчикам, что на аккаунте интересный контент;

поднять цены на рекламу в сообществе.

Основная задача – это притянуть интерес потенциальной аудитории. Не важно, кто ставит эти лайки – настоящие люди или боты, ведь нам необходим конечный результат.

Итог: оценки под записями дают основное преимущество перед конкурентами, помогают существенно поднять охват поста в поисковой выдаче и привлекают новых подписчиков