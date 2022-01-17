Основы выбора графического планшета

Графический планшет выполняет ту же функцию, что карандаши и краски. Но в отличие от традиционных инструментов рисования, он создает картину в цифровом формате. Далее ее можно распечатывать на принтере, размещать на сайтах, внедрять в другие цифровые объекты.

Заказать планшет любой конфигурации можно на сайте по выгодной цене. Чтобы правильно выбрать, нужно определить, какие именно характеристики требуются художнику на данном этапе.

Оценка вариантов

Основные параметры выбора:

наличие дисплея;

габариты;

доступность драйверов и запчастей;

чувствительность к нажиму пера;

совместимость;

мобильность.

На это рекомендуется обращать внимание в первую очередь.

Нужен ли дисплей

Модели, не имеющие дисплея, стоят дешевле планшетов, оборудованных экраном. Разница в цене существенная. Но к работе придется привыкать: рисунок делается на одном устройстве, смотреть нужно на экран компьютера.

Наличие дисплея значительно упрощает процесс рисования. По сути он не отличается от традиционного.

Какой размер подойдет

Устройства небольшого размера имеют бюджетные цены. Но при создании крупногабаритного произведения придется постоянно увеличивать масштаб, часто перемещать рисунок. Это замедляет и затрудняет работу.

Для работы с крупными изображениями рекомендуются устройства формата не менее А4.

Комплектующие

При интенсивной работе с устройством в дальнейшем потребуется приобретение новых батарей, наконечников для стилусов, обновления драйверов. Чем новее модель, тем легче все это будет получить.

Давление и чувствительность пера

Это функции стилуса графического планшета. Преимущество большого количества уровней давления заключается в том, что позволяет делать дифференцированные различия в толщине линий.

Простейшие планшеты не поддерживают силу нажатия пера, поэтому штрихи получаются с постоянной толщиной, а конусность отсутствует.

Проверка совместимости оборудования

Это необходимо, несмотря на то, что ведущие бренды обеспечивают полную поддержку:

Windows;

MacOS;

Linux.

Бюджетные варианты обычно ограничиваются совместимостью только с Windows, и этого может оказаться недостаточно.

Владельцам компьютерной техники Apple нужен планшет, поддерживающий MacOS.

Если художник работает не только с Photoshop и Illustrator, необходимо проверить, воспринимает ли приобретаемый планшет его привычный графический редактор.

Проводной или беспроводной

Беспроводные планшеты с беспроводным пером обеспечивают художнику свободу движений. Устройства можно поворачивать как угодно, перемещать по столу. Это облегчает и ускоряет работу.

Тем, кто любит рисовать пальцами, подойдет вариант с сенсорным вводом.

При покупке разумно узнать о наличии пакетного предложения. Приобретение планшета одновременно с художественным программным обеспечением, которое для него разработано, обходится дешевле, чем по отдельности в разное время.