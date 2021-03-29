Особенности продвижения сайта по позициям: основные статьи расхода и цели метода

Чтобы раскрутить сайт в интернете, используются различные методы. Среди наиболее популярных в наше время – продвижение по позициям. Так обозначают SEO-раскрутку, когда клиент платит за повышение места ресурса в рейтинге поисковых результатов.

Основные статьи расходов

При SEO-раскрутке ресурса клиент платит не только за работу специалистов, но и за ключевые запросы и период, пока сайт находится в топе. Сразу определить, в какую сумму обойдется продвижение сайтов по позициям, практически нереально. Бюджет рассчитывается индивидуально, с учетом «возраста» ресурса, его технического состояния и прочих специфических факторов: количества поисковых фраз для выведения в топ, конкуренции в нише бизнеса, региона раскрутки и пр.

В целом затраты на продвижение включают в себя 4 основные статьи расхода:

· сбор семантического ядра;

· техническая оптимизация. На данной стадии устраняются ошибки и недочеты в работе веб-ресурса;

· внутренняя оптимизация (расширяется структура, страницы наполняют контентом). К текстам, в частности, сегодня выдвигаются строгие требования. Они должны быть релевантными, уникальными и полезными;

· внешняя оптимизация. Эта статья расходов включает плату за размещение ссылок на площадках-донорах. Выбирать нужно только авторитетные платформы. Сегодня в приоритете не количество, а качество ссылок.

Если все сделать правильно и грамотно, то SEO-кампания быстрее себя оправдает. Попытка сэкономить, к примеру, на уникальном контенте или закупке авторитетной площадки для размещения ссылок существенно задержит продвижение сайта по рейтингу поисковой системы.

На кого рассчитан данный метод

Продвижение по позициям обычно предполагает повышение положения ресурса в рейтинге, куда он попал за счет мер базовой оптимизации. Если подумать, то подобный результат подходит всем сайтам, но даже так можно выделить несколько типов проектов, для которых этот метод раскрутки особенно полезен. Это корпоративные и коммерческие ресурсы.

Сайтам, которые продают услуги или товары, удержание места в топе выдачи является важным условием для повышения трафика и конверсии, а следовательно, и развития бизнеса.

Цели раскрутки по позициям

Первой и самой важной является повышение позиции ресурса в топе выдачи результатов. На сегодня место в рейтинге Google и «Яндекс» – основной показатель эффективности работы сайта. Если он входит в топ-3, то это не только вызывает большее доверие среди пользователей, но и способствует увеличению числа переходов на страницу. Повышение трафика, в свою очередь, является важным условием, чтобы выполнить продвижение сайтов с оплатой за лиды. Данный метод пользуется большой популярностью при раскрутке коммерческих ресурсов.

Также грамотно выполненное продвижение по позициям позволит снизить стоимость привлеченного клиента. Если трафик и конверсия растут одновременно, то средний бюджет заказа уменьшается.

Отдельно стоит отметить, что продвижение по позициям способствует повышению доверия поисковиков к ресурсу. Благодаря этому удается более длительный период удерживать сайт на высоких ступенях рейтинга, ускорять выведение новых запросов в топ выдачи.