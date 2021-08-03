Разработка интернет-магазина от Storm media

Как известно, именно интернет коммерции является сейчас наиболее эффективным и прогрессивным способом продвигайтесь разнообразные товары и услуги. Более того, в дальнейшем данная тенденция станет только усиливаться и, если вы хотите действительно конкурировать с другими предприятиями или производителями, то целесообразнее всего обратить собственный взор именно в интернет. Понятное дело, что для этого потребуется качественный интернет-магазин от https://storm-media.com.ua/.

Безусловно, вполне возможно заняться созданием интернет-магазина самостоятельно и в целом сделать достаточно качественный сайт, который будет эффективно работать. Тем не менее объем трудозатрат, а также отсутствие гарантий итогового результата во многом свидетельствует о том, что целесообразнее всего поручить данное дело профессионалам. К примеру, таким как компания Storm media.

Преимущества Storm media

Компания присутствует на рынке на протяжении длительного времени и за этот период сумел наработать достаточно серьезный опыт в такой специализации как разработка интернет магазина. Однако помимо этого есть возможность предоставить клиентам ряд преимуществ и весьма полезных опций:

проработка базы товаров;

настройка платежных систем;

полностью современный дизайн сайта;

парсинг данных;

использование интеграции магазина с 1С.

Все эти возможности свидетельствуют о том, что в итоге вы получаете качественный и работающий продукт, который способен сразу обслуживать клиентов и приносить выгоду. Безусловно, тут не следует полагаться только на слова и вполне логично узнать о выполненных проектах компании. Для этого возможно посетить официальный сайт и пронаблюдать, что клиентами, которые доверяют компании, являются весьма солидные фирмы, что свидетельствует о достаточно высоком качестве работы и существенной степени надёжности.

Как получить интернет-магазин

Для того чтобы получить собственный сайт, потребуется сначала оставить заявку в компании. После обработки данной заявки менеджером начинается работа над начальной версией сайта, так сказать, эскиза, который предлагается для рассмотрения клиенту.

Далее, когда сайт утверждён выполняется итоговая версия сайта, которая после этого запускается в работу. Конечно, в дальнейшем каждому клиенту также предоставляется всесторонняя поддержка, для того чтобы магазин эффективно функционировал и имелась возможность решать разнообразные проблемы. Здесь не указываются некоторые дополнительные подпункты, которые тоже присутствуют. К примеру, анализ конкурентов и подобные опции, которые непременно выполняются в процессе работы компании Storm media.