Прежде чем понять пользу от заполнения тегов title и description для вашего сайта, следует понимать процесс, который выполняется при поиске тех или иных запросов в системе Google.

Принцип работы поисковой системы вне зависимости от того, о какой именно мы говорим, состоит в том, что при вводе конкретной фразы, мы получаем самый лучший и ближайший ответ в виде страницы какого-нибудь ресурса, где есть эта информация. Конечно же, очень важно понимать, какая информация считается поисковой системой важной и нужной для подачи, но это постепенно и возможно мы рассмотрим в следующей статье.

Если вы хотите научиться продвигать свой собственный сайт лично и не зависеть от других специалистов, обращайтесь за помощью к обучающим организациям, запишитесь на индивидуальные курсы SEO, где вас обучат на практике работать с собственным проектом. Продолжая нашу тему, мы должны определить момент как именно ключевая фраза влияет на вывод. Система поиска Google, как и любая другая, в первую очередь показывает наш мета тег, если он не заполнен, то выводится ближайшая информация, которая является, по мнению системы главной, чаще всего это бывает заголовок вашей статьи. Чтобы не допускать произвольной информации, а сосредоточиться на конкретных ключевых словах, мы должны прописать их естественно в теги title.

Где именно лучше всего подбирать ключевые фразы для каждой отдельной страницы, это так же вопрос к отдельной статье, но стоит упомянуть, что достаточно большое количество ресурсов в сети, которые помогут собрать вам своё личное семантическое ядро. Некоторые из этих ресурсов могут быть платными, а некоторые из них бесплатные, но лучший источник получения таких слов, мы можем найти непосредственно на самом сервисе Google, а речь идёт о планировщике ключевых слов. Чтобы работать с таким ресурсам, необходимы определенные знания в области поисковой оптимизации.

Принцип заполнение Мета тегов title и description

Мы разобрались в вопросе заполнение title и description, как минимум мы поняли, что это необходимо сделать. Данные теги заполняются для каждой страницы и у каждой они свои собственные, они отвечает за вывод уникальных для сайта тематик. Таким образом, мы получаем большое количество посетителей, которые с разными вопросами обращаются к нашему ресурсу: SEOMID. Каждая страница при заполнении тайтла и дескрипшн, несёт в себе уникальное ключевое слово, вокруг которого собираются все остальные дополнительные фразы. Это надо понимать и не пытаться поместить большое количество несвязанных слов в одну страницу, так как это не даст никакой пользы, только усугубит ситуацию.

Мета тайтл заполняется кратко и имеет длину не более 60 символов, это рекомендованное количество, но никак не является обязательным. В процессе оптимизации многих сайтов, мы сделали вывод, как и многие другие компании, что добавление большого количества символов в данный раздел не приносит положительного результата, а порой лишь усугубляет негативный эффект. Что касается description, то здесь мы можем добавить несколько текстовых предложений, длина которого будет около 200 символов. Все эти данные основаны на практическом опыте и являются рекомендованными к работе для ресурса в любой тематики.